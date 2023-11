Consiglio comunale, approvato il piano per il diritto allo studio 2024

«Abbiamo appena approvato in Consiglio Comunale il Piano per il Diritto allo Studio per il 2024 e come ogni anno la discussione è stata animata in merito ai progetti per l'affettività e la sessualità all'interno delle scuole. Ricordo ancora quando nel 2021 Puglia Solidale Verde propose per prima dei progetti simili; purtroppo in quella occasione parte della maggioranza e tutta l'opposizione ritennero non necessario questo progetto.Oggi l'ultima tragedia ci ha sbattuto in faccia la cruda realtà, evidenziando ancora una volta la necessità di intervenire su questo tema, attraverso percorsi formativi ed educativi. Le sensibilità sono oggi di certo più "attente" e, dopo una lunga discussione, siamo riusciti ad approvare un piano che contiene progetti per l'affettività nelle scuole primarie e percorsi per l'affettività e la sessualità nelle scuole secondarie di primo grado. Oltre a questo punto il piano porta in dote altre importanti novità come l'acquisto di tre mezzi elettrici per il trasporto scolastico e la richiesta di potenziamento dell'assistenza specialistica. Ringrazio gli uffici per il lavoro e tutti i consiglieri che hanno lavorato su questo importante provvedimento»: è l'intervento del consigliere Luca Morollo, a margine del Consiglio comunale di ieri.