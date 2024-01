Un bilancio "dinamico" approvato a larga maggioranza in consiglio comunale

Un bilancio "dinamico", approvato da una maggioranza bulgara: 25 i voti favorevoli e solo 3 i contrari registrati sul tabellone elettronico dell'aula consiliare di Palazzo Palmieri, dove si è svolta ieri sera la seduta della massima assise cittadina dedicata in modo particolare all'approvazione del bilancio di previsione.Erano 7 i punti all'ordine del giorno, tutti approvati a larga maggioranza, mentre dai banchi dell'opposizione non sono mancati i puntuali interventi di Di Leo, De Toma o Branà su diverse situazioni come il programma triennale dei lavori pubblici, quello delle alienazioni e valorizzazioni, o la nota di aggiornamento al Dup.Il dibattito sui vari temi, fino all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/26, con cifre che parlano di 98 milioni di euro in entrata, ed 80 in uscita, con prospettiva di variazioni che sottolineano appunto come si tatti di un bilancio dinamico.