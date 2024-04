Job Day dell'Its Academy Tourism Puglia a Trani

L'estate si avvicina e con essa cresce la domanda di lavoratori qualificati nel settore turistico pugliese. Per rispondere a questa esigenza e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Fondazione ITS Academy per l'Industria dell'Ospitalità e del Turismo Allargato della Puglia, con il patrocinio della Città di Trani e di Arpal Puglia, organizza un Job Day dedicato al tema "Il sistema duale: studiare e lavorare con ITS".L'appuntamento è per martedì 30 aprile 2024, dalle ore 9:00 alle 18:00, presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani (Piazzetta San Francesco). L'evento, che ha il supporto strategico di Sviluppo Lavoro Italia, si propone un duplice obiettivo: aiutare le aziende nella ricerca e nella selezione del personale e offrire opportunità lavorative a tutti coloro che sono in cerca di occupazione.La giornata sarà inoltre un'occasione per sviluppare un dialogo proficuo tra aziende, istituzioni scolastiche ed enti di formazione terziaria professionalizzante, con l'obiettivo di potenziare il sistema di apprendimento duale in Puglia e contrastare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.Il Job Day si rivolge ad aziende del settore turistico-ricettivo, incluse quelle del 'Food & Beverage', agenzie di animazione, circuiti del turismo esperienziale ed extralberghiero, ma anche a candidati in cerca di occupazione nel settore turistico, con o senza esperienza.Molteplici le attività previste durante la giornata come incontri e colloqui individuali tra aziende e candidati; una tavola rotonda con aziende, associazioni di categoria, consulenti del lavoro, imprenditori, professori universitari; approfondimenti da parte dello staff dell'ITS Academy sulle opportunità offerte dai corsi gratuiti di alta specializzazione, dall'apprendistato di terzo livello e dagli stage e la presentazione del sistema duale.Il Job Day ITS Turismo Puglia sarà un'occasione preziosa non solo per mettere in contatto domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, ma anche per approfondire le sfide e le opportunità del futuro.Tra i relatori della tavola rotonda che si terrà nell'ambito dell'evento, spiccano figure importanti del panorama economico e professionale pugliese tra cui professori universitari, rappresentanti di associazioni di categoria e società di servizi, consulenti del lavoro, imprenditori del settore, ecc.Tra le voci autorevoli anche Giovanni Assi, delegato al lavoro e welfare di Confapi Puglia, porterà l'attenzione sulle criticità del mercato del lavoro italiano, con particolare riferimento al tasso di occupazione giovanile (una tra le più basse in Europa) con un divario nel 2023 di oltre 16,2 punti percentuali rispetto alla media europea, secondo l'ultimo rapporto del CNEL di aprile 2024. «Permangono- afferma Assi - problematiche legate alla durata troppo lunga della transizione dalla scuola al lavoro e all'assenza di consolidati percorsi duali di formazione e lavoro per facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo occupazionale, con un ancora troppo basso utilizzo dell'apprendistato. È proprio in questo solco che giocano un ruolo sempre più determinante gli ITS, rappresentando una grande opportunità per ridurre il disequilibrio tra domanda e offerta che porta 4 aziende su 10 a non soddisfare la loro ricerca di fabbisogno di determinate professionalità».Nicola Pertuso, imprenditore del settore turistico-ricettivo e presidente FIPE- Federazione italiana pubblici esercizi Bari-Bat e componente del direttivo nazionale, oltre che consigliere CCIAA e Unioncamere, parlerà della mancanza di personale in Puglia, un problema che negli anni è diventato sempre più pressante per gli imprenditori del settore. Pertuso approfondirà le cause di questo fenomeno e proporrà possibili soluzioni.Felice Sgarra, chef stellato Michelin di "Casa Sgarra" e partner ITS Academy Turismo, interverrà sul tema del rapporto con il territorio. «Per integrare tutti i settori al fine di aumentare l'attrattività turistica - spiega Sgarra - è necessaria una profonda conoscenza del territorio da parte di tutte le figure professionali che gravitano intorno al comparto, dall'agente turistico alle istituzioni, ai ristoratori e così via».Le conclusioni della tavola rotonda saranno affidate a Marina Lalli, Presidente nazionale Federturismo Confindustria e direttrice del corso ITS Academy "Wellness & Spa Hospitality Management" di Trani che porterà la sua visione d'insieme sul futuro del turismo pugliese e sul ruolo strategico degli ITS nella formazione dei professionisti del settore.L'incontro sarà moderato da Antonella Silvestri, direttrice del corso ITS "Food & Beverage Management" di Trani.Il Job Day ITS Turismo Puglia è un appuntamento da non perdere per tutti gli operatori del settore turistico e per i giovani in cerca di lavoro. Un'importante opportunità per il futuro del turismo pugliese. Un'occasione unica per le aziende di trovare le risorse umane qualificate di cui hanno bisogno e per i candidati di entrare nel mondo del lavoro con una formazione di alta qualità, oltre che un'occasione per confrontarsi, scambiare idee e trovare nuove opportunità di crescita professionale e prospettare nuove sinergie.La partecipazione è gratuita.Le aziende interessate a partecipare possono compilare il form online: https://forms.gle/Uhur3GDnHG2iK1QB9I candidati in cerca di occupazione possono iscriversi ai colloqui compilando il seguente form:https://forms.gle/uoed9oyMy7M7nAWP8Per ulteriori informazioni: Segreteria ITS: tel. 0832-700664 - 348 4534294 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30) - email: orientamento@itsturismopuglia.it.Il programma:SALA RONCHIOre 9:00 Saluti istituzionali del sindaco della Città di Trani Amedeo Bottaro, della Presidente Nazionale Federturismo Confindustria Marina Lalli, del Presidente ODCEC della Circoscrizione del Tribunale di Trani Alberto Muciaccia e della Consigliera Nazionale dell'Ordine del Consulenti del Lavoro Angela Losito.Ore 9:15 – 9:45 "L'offerta formativa ITS nel settore turistico" a cura della Presidente Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per lo Sviluppo dell'Industria dell'Ospitalità e del Turismo Allargato", prof.ssa Giuseppa Antonaci.9:45-10:15 "Il sistema duale: studiare e lavorare con ITS" con gli interventi della Referente Sviluppo Lavoro Italia Spa, Qualificazione Servizi e Politiche nelle Università e negli ITS Daniela Talà e la Funzionaria CPI di Andria Valeria Turturro.10:15-11:00 Tavola rotonda. Intervengono: Pierfelice Rosato, professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Bari e Direttore del Corso ITS Academy "Sport Tourism & Outdoor" sede di Bari; Raffaele Mario Landriscina, coordinatore Assoturismo Confesercenti Puglia, amministratore Unico del C.A.T. Imprese Nord Baresi srl Società di servizi alle MPMI del sistema Confesercenti provinciale della BAT e partner ITS Academy Turismo; Felice Sgarra, chef stellato Michelin di "Casa Sgarra" a Trani, partner dell'ITS Academy Turismo; Domenico Gadaleta, general manager "Apulia Hotel Sri" e partner ITS Academy Turismo; l'imprenditore del settore turistico Nicola Pertuso, presidente FIPE Bari-Bat e componente del direttivo nazionale, consigliere CCIAA e Unioncamere; Giovanni Assi delegato per lavoro e welfare di Confapi Puglia e consulente del lavoro; Mauro Portoso, direttore generale di Confcommercio Imprese per l'Italia delle province Bari-Bat.Ore 11:00 Conclusioni della Presidente Nazionale Federturismo Confindustria e Direttrice del Corso ITS Academy Wellness & Spa Hospitality Management sede di Trani, Marina Lalli.Ore 11:30 nel Cortile interno alla Biblioteca incontro con gli studenti (per attività di orientamento e colloqui aziende-candidati).Ore 15:00 Ripresa colloqui aziende-candidati.Modera: Antonella Silvestri, direttrice del corso ITS "Food & Beverage Management" di Trani.