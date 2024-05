La Fondazione Seca espone al pubblico la Lettera 22 tricolore

Domenica 12 maggio, a partire dalle ore 10, in occasione della giornata dedicata all'Air Show delle Frecce Tricolori, la Fondazione S.E.C.A. ha pensato di omaggiare lo spettacolo esponendo al pubblico la Lettera 22 tricolore e permettendo ai turisti curiosi di poter vivere un'esperienza insolita quale scrivere a macchina.Piazza Duomo sarà quindi animata dal ticchettio dei martelletti che scandiranno i momenti che precederanno lo Show in programma nel pomeriggio. Un'ulteriore occasione per vivere il centro culturale della Città, sempre in continua evoluzione e caratterizzato da grande dinamismo, tra la Cattedrale, il Castello e Palazzo Lodispoto, sede del Polo Museale Diocesano di Trani.Il Polo Museale Diocesano di Trani sarà visitabile dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle 17,00 alle 19,00. Per questa domenica sarà applicato un biglietto scontato a € 5 (gratuità prevista per i minori di 18 anni).Per Info: tel. 0883.58.24.70 o email: info@fondazioneseca.it