Verso l'addio al sottopasso allagato: a breve un nuovo impianto di raccolta delle acque

Non ci mancherà, ma non si potrà fare a meno di ricordare quanti problemi abbia causato quella avvallamento sotto la ferrovia e anche quanta ironia (vedi il fotomontaggio in occasione della festa della croce di colonna) vi si sia affastellata a riguardo.Pare che ci siamo: la conclusione del contratto e la partenza dei lavori di riparazione e sostituzione dell'impianto di raccolta delle acque, con la possibilità che le due pompe possano funzionare simultaneamente nei giorni di precipitazione copiosa, dovrebbero essere imminenti. Aggiudicataria dell'appalto è la ditta Giannelli Impianti s.r.l. di Gravina di Puglia, tramite trattativa diretta su piattaforma e-Procurement Appalti&Contratti, che ha offerto un ribasso del 10% sull'importo dei lavori a base di gara per un totale di 31.985 euro.Ricordiamo che a ogni precipitazione abbondante la Polizia Locale era costretta a transennare il sottopasso, costringendo a disagi per l'accesso e l'uscita da Trani Sud, visto il numero di casi in cui le automobili nel tempo vi si sono bloccate tentando Il "guado".