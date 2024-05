Caduta ramo di pino alla scuola Collodi, la dirigente: «Nessun rischio»

«Si comunica che in data odierna, alle ore 07.40, orario di accesso al plesso Collodi dei collaboratori scolastici, è stata riscontrata la caduta di un ramo di pino prospicente l'ingresso di C.so Imbriani. La Dirigente immediatamente informata, si è recata sul posto, ha disposto per ragioni di sicurezza l'accesso del personale scolastico e degli utenti esclusivamente da via Festa, e contestualmente, ha contattato gli Organi Comunali competenti. Celermente sono intervenuti i giardinieri che hanno messo in sicurezza il sito. Seguiranno ulteriori controlli, pertanto, fino a nuova comunicazione, si deve utilizzare esclusivamente l'accesso di via Festa. Si rassicura l'utenza che l'intervento è avvenuto alla presenza della Dirigente e che non esistono rischi per alcuno»: lo comunica con una nota la dirigente scolastica della scuola Collodi, Giuseppina Tota.