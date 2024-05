La morte dell'ingegner Giordano: aperta un'inchiesta dalla procura di Foggia

Al vaglio le responsabilità per l'incidente in cui ha perso la vita l'Amministratore Unico di Amiu Trani

È iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, il nome del 69enne di origine albanese che era alla guida dell'autotreno scontratosi con la vettura guidata dall'ing. Ambrogio Giordano, impatto a seguito del quale l'amministratore unico di Amiu Spa Trani ha perso la vita.La procura di Foggia ha infatti aperto un'inchiesta per omicidio stradale per fare luce sul tragico incidente avvenuto intorno alle 9 di ieri mattina sulla strada statale 16 bis, nel territorio di Trinitapoli.L'ingegnere foggiano, la cui scomparsa sta suscitando commosse reazioni da parte delle istituzioni, da personalità politiche e religiose ma anche di tantissimi amici e concittadini, è deceduto poco dopo essere giunto nel pronto soccorso di Barletta a causa delle gravissime ferite riportate.Dai primi accertamenti risulterebbe che l'impatto sarebbe avvenuto su un tratto rettilineo, mentre non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.