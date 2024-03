ll tranese Gabriele Pace nominato Brand Ambassador di Boscolo Tour

"Se vuoi raggiungere il tuo obiettivo devi vedere la meta nella mente prima di poter davvero conseguire l'obiettivo."Un importante riconoscimento per Gabriele Pace, guida e accompagnatore turistico che negli anni si è fatto conoscere sul territorio nazionale con riscontri di grande prestigio e valore, utilizzando anche strumenti tecnologici per promuovere e far conoscere le bellezze storiche e artistiche. L'ultima grande soddisfazione è stata quella di essere nominato Brand Ambassador di una delle più importanti aziende italiane nel settore del turismo, la Boscolo Tour- che lo aveva anche premiato come miglior tour leader italiano tre anni fa - espresso in un emozionato comunicato che pubblichiamo integralmente."Sono molto orgoglioso di essere stato nominato Brand Ambassador di Boscolo, una delle aziende più importanti nel settore del turismo e dell'ospitalità.Pochi giorni fa a Bologna l'attestato mi è stato consegnato da Elisa Boscolo, CEO di questa splendida realtà e top manager italiana.È un onore far parte di questa squadra e contribuire a diffondere i valori e la visione di Boscolo nel mondo.Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra fiducia!".