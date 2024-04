Il delitto Matteotti: oggi al Mimesis proiezione del film di Florestano Vancini

Powered by

Il 25 aprile viene sempre più spesso strumentalizzato per fini politici, legittimando una parte politica e delegittimando gli avversari. Questo porta a occultare il vero significato della Liberazione d'Italia.Francesco Saverio Sasso ci guiderà alla visione del film Il delitto Matteotti del 1973 di Florestano Vancini, con Franco Nero, Mario Adorf, Riccardo Cucciolla e Vittorio de Sica.Ingresso libero. Porta ore 17.30 - inizio ore 18.00. Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - Trani. Posti limitati, poltrone assegnate in ordine di prenotazione obbligatoria al n.346 825 9618.