Stasera al Mimesis sarà ospite "Mr.Me", il poeta Maurizio Evangelista

Stasera sul palco del teatro Mimesis sarà ospite Maurizio Evangelista, uno degli scrittori più affermati nel panorama letterario e poetico pugliese. È conosciuto al grande pubblico per essere organizzatore e direttore artistico dell' evento più atteso dagli amanti della poesia, la Notte Bianca della Poesia al Dolmen. Ha pubblicato le raccolte poetiche Suonatore di corno (La Vallisa, 2010) e La città inventata (Secop edizioni, 2015) con il quale ha ricevuto un prestigioso premio in Serbia. La sua ultima pubblicazione è Mr. me (Arcipelago Itaca, 2022) con il quale è risultato vincitore della VIIᵃ edizione del Premio indetto dalla casa editrice nel 2021.*Ingresso libero*Porta ore 20.00 - inizio ore 20.30Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniPosti limitati, poltrone assegnate in ordine di prelazione.La prenotazione è obbligatoria al n. 346 825 9618