Tra musica e filosofia: al Mimesis Antonio de Simone trio

Venerdì 16 febbraio, appuntamento di chiusura della rassegna musicale CONTRAPPUNTI. In programma il concerto dell'Antonio Simone Trio. Il progetto del pianista, di carattere autobiografico, ha dato alla luce il disco "On My Path", pubblicato dall'etichetta discografica Dodicilune nel 2022. In queste otto composizioni originali il pianista pugliese racconta il proprio percorso, musicale e personale, incentrando la sua ricerca su quello che viene definito "suonare se stessi". Un viaggio che intreccia Musica e Filosofia, in particolare in uno dei brani più rappresentativi di questo debutto, intitolato "Looking for Myself" e dedicato al filosofo polacco matematico A. Korzybski, esponente centrale della Semantica Generale. Il brano (che contiene messaggi audio del filosofo) e l'intero album hanno ottenuto l'approvazione dell'Istituto di Semantica Generale di New York. Questo significativo contatto oltreoceano ha dato il via ad un intenso tour internazionale con concerti tenuti a New York, Madrid, Roma e Barcellona. Con Angelo Verbena al contrabbasso e Marcello Spallucci alla batteria, l'Antonio Simone Trio approda anche a Trani e l'appuntamento è di quelli da non perdere.Posto libero € 10,00Porta ore 20.30 - Sipario ore 21.00Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniLa prenotazione è obbligatoria al n. *380 174 6220*