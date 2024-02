Un weekend di allegria al Mimesis con "Nonno Ciccio Show"

Due date per un fine settimana all'insegna dell' allegria e delle risate, ma anche con le perle di saggezza popolare di un vero nonno d'altri tempi, con Francesco Pansitta.Pansitta è infatti un artista molto apprezzato di Trani, conosciuto per il suo personaggio , Nonno Ciccio, che non solo diverte i suoi fan, ma regala allo stesso tempo momenti di intrattenimento e riflessione a tutti. La sua originalità e il suo talento hanno fatto sì che diventasse una figura molto gradita, portata da Francesco Pansitta anche su programmi televisivi nazionali .*Ingresso libero con contributo volontario*Posti limitati, poltrone assegnate in ordine di prenotazione.Porta ore 20.00 - Sipario ore 20.30Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniLa prenotazione è obbligatoria al n. *346 825 9618*