Al Mimesis "Il Calapranzi", capolavoro di Harold Pinter, il 6 e il 7 aprile

"Il Calapranzi" (The dumb waiter), di Harold Pinter, capolavoro del '900, è la metafora di un meccanismo sotterraneo, quasi inconsistente, reso concreto solo a tratti. a portare in scena la rappresentazione è "Lacompagniadellassurdo" con Giuseppe Massarelli e Filippo Zenzola. L'autore, premio Nobel per la Letteratura nel 2005, non vuole dare risposte certe e, come la vita, pone solo domande, lasciando agli spettatori l'onere delle stesse.Chi sono Ben e Gus? Che ci fanno in quel buco di sotterraneo? Che cosa aspettano? Chi aziona il meccanismo infernale?La violenza oppressiva, il meccanismo sotterraneo del montacarichi… non è certo diminuito nulla nella società contemporanea, a più di mezzo secolo dalla prima rappresentazione. Anzi! Sono tutt'oggi pervasivi gli alti congegni legati al lasciarsi trascinare da imperativi ignoti che vengono calati dall'alto. Basti pensare al potere dei social, onnipresenti e, a volte, onnipotenti.6 aprile 2024, ingresso 20.30, sipario 21.007 aprile 2024, ingresso 17.30, sipario 18.00TEATRO MIMESIS VIA PIETRO PALAGANO 53Posto libero € 12 prenotazione obbligatoria al 3468259618