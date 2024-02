ll teatro Mimesis sempre più archivio dei dialetti pugliesi: un'altra serata di grande emozione

Il 23 febbraio si è tenuta al Teatro Mimesis a Trani una serata molto speciale dedicata al Festival dei Dialetti. Questo evento ha offerto al pubblico la meravigliosa opportunità di immergersi nelle tradizioni linguistiche e culturali dei vari dialetti.La serata è stata caratterizzata da una serie di esibizioni artistiche, durante le quali gli artisti hanno portato in scena poesie in vernacolo nei diversi dialetti.Condotta dall'ormai padrone del palcoscenico Giuseppe Curci i suoi ospiti sono stati Nicola Ambrosino Franco Carrera Pietro Mastrodonato Demetrio Rigante Rosaria Zonno e con sorpresa Natale di Leo…Il Festival dei Dialetti di Puglia e delle lingue locali al Teatro Mimesis è stato un evento che ha celebrato la nostra identità culturale e linguistica, promuovendo la consapevolezza e il rispetto per la diversità linguistica del nostro paese.L'evento ha come direttore artistico Nicola Ambrosino ottimizzazione Giuseppe Laurora organizzazione Associazione L'EBANISTA playwriting Gaetano Ermito event planner Marco Pilone comunicazione Francesca Carriera tecnico audio luci Francesco Achille grafica Artgrafik …Prossimo appuntamento 29 febbraio per la replicaW il dialettoW il teatro …