Stasera al Mimesis il nuovo libro di Remo Croci: "Il peso dell'amore"

Guido Croci presenta il suo libro "Il peso dell'amore": tre casi che coinvolgono tre giovani donne. Tre situazioni investigative che mettono in gioco il più nobile dei sentimenti, che, tuttavia, può risultare anche il più gravoso.L'evento organizzato con la collaborazione delle associazioni culturali Tranensis e L'EbanistaModera la serata Gianni De Iuliis che guiderà il pubblico attraverso i misteri e le emozioni raccontate in queste pagine avvincenti.*Ingresso libero*ingresso ore 20.00 - inizio ore 20.30Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniPosto libero, prenotazione obbligatoria al n. 346 825 9618