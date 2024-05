Addio a Paolo Acquaviva, tranese emigrato a Milano negli anni sessanta

Addio a Paolo, 83 anni, un tranese diventato figura storica di Milano, capoluogo lombardo dove il nostro concittadino era emigrato nel '69 per rilevare la gestione del Bar 'Picchio' in via Melzo.Il locale, in pochissimo tempo, è diventato uno dei fulcri della vita notturna di Porta Venezia ma più in generale della movida milanese; un luogo in cui dai più giovani fino ai più anziani ci si recava per passare il proprio tempo, nell'umile bar del signor Paolo, definito una vera e propria istituzione della città (come riportato dal Corriere della Sera, che ha dedicato un articolo al signor Paolo).Paolo arrivò a Milano insieme alla moglie Caterina ma, col passare del tempo, anche i figli Carmen e Felice, hanno collaborato alla gestione del bar, che ogni sera a Milano raccoglie una foltissima clientela. Un vero e proprio "Trani a go go", se vogliamo.I funerali si sono svolti martedì 30 aprile nella Chiesa San Francesca Romana, a cui hanno partecipato non solo i suoi familiari, ma anche tutti i 'vicini di quartiere', gente che negli anni ha avuto modo di conoscere il signor Paolo e tutta la sua gentilezza.