Movida Bat, controlli della Polizia di Stato con Drug Wipe ed etilometro

Proseguono i controlli straordinari nel territorio della B.A.T. per il contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.



Durante lo scorso week end, personale della Questura e della Sezione di Polizia Stradale, avvalendosi del laboratorio mobile con a bordo un medico della Polizia di Stato, hanno effettuato mirati posti di controllo nei luoghi interessati dalla movida giovanile, al fine di prevenire il possibile verificarsi di eventi drammatici.



Sono stati controllati 27 veicoli, per un totale di 68 persone identificate. I conducenti sono stati tutti sottoposti ad accertamenti tramite etilometro, al fine di verificare la concentrazione di alcool nel sangue.



Al termine del servizio sono state denunciate sono stati contestati 4 verbali al codice della Strada, è stata ritirata una patente per un totale di 21 punti decurtati. In merito al contrasto alle condotte di guida alterate dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, a seguito dei controlli effettuati con i precursori Drug Wipe ai conducenti, una persona è risultata positiva a sostanza stupefacente. Si resta in attesa dei controlli di secondo livello tramite analisi del campione salivare per la conferma del risultato e i successivi provvedimenti.



Due sono le persone denunciate in seguito a servizi di controllo per il contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope".