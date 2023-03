Tom bar: "Abbiamo provocato per farci ascoltare dopo tante offese"

E , questo giustamente, se ci si conoscesse meglio, si saprebbe che la stessa giornalista ha sempre realizzato manifestazioni che avevano come fil rouge il coinvolgimento di chi ha due lauree e chi ha la quinta elementare e che fossero interessanti, costruttive, divertenti, emozionanti per chiunque, qualunque fosse il mestiere o l'attività svolta nella vita. Tanto che nel citato incontro parallelo vi sono operai, commesse, impiegati, medici o disoccupati. E forse sono però tutti un po' filosofi, perché, come dice la parola, hanno amore per il sapere. Anche briciole, ma per crescere un po' di più in se stessi. ("Capiamo che possa guardare più di buon occhio un filosofo che un operaio, liberissima")

E ancora non sanno che la stessa giornalista non fa che pubblicare elogi ad attività che costituiscono motivo di vitalità commerciale, di sviluppo della città, e di crescita della comunità in tutti i sensi, anche quello etico e che sarebbe stata ben felice, scrivendo la storia di questa attività, di rispondere in maniera diversa alle aggressioni che vengono denunciate nel comunicato che segue.



Ovvio che trovarsi tra le mani un volantino di quel genere lascia poco spazio all' immaginazione, su tutto il riferimento alla bestemmia.



E che strumenti per denunciare i descritti soprusi subiti - anche qui ci sarebbe da ascoltare le controparti ovviamente - ce ne sarebbero, compreso il rivolgersi a una testata giornalistica proprio per aprire un dialogo con i residenti che sfocia sempre più in atteggiamenti ringhiosi.



È così che nascono le guerre, rispondendo con le stesse armi degli aggressori, le ingiurie in questo caso, anzi , le bestemmie. Pubblichiamo integralmente il comunicato rivolto alla giornalista coinvolta, che anche in questa situazione mette la firma.



E che ovviamente, non avendo dubbi sul fatto di trovarsi a che fare " brave persone", come ci tengono a definirsi, accetta l'invito a un Tom Tom di pace, ma in vista non di chiarimenti personali che poco interessano alla collettività , ma della risoluzione di una situazione che genera problemi denunciati, ripetiamo, non da una, ma da decine e decine di cittadini residenti in quella zona.





Giornalismo di "Dubbio gusto". Come per farsi ascoltare bisogna gridare.



In un mondo ideale il dialogo sarebbe alla base di qualsiasi cosa. Il dialogo tra noi e la giornalista ad esempio, che non si è mai interessata di chiedere nulla in merito a questa iniziativa. O ad esempio il dialogo tra noi e qualche persona che risiede qui, nei pressi della nostra attività. Proprio dalla mancanza di dialogo nasce un articolo come questo.

A noi invece il dialogo piace e vogliamo quindi raccontare una storia, la nostra.

Tom è una piccola attività commerciale, aprirla è stata una corsa a ostacoli. Le intimidazioni sono iniziate già con l'inizio dei lavori: non parliamo delle classiche minacce, parliamo di frasi pronunciate a mezza bocca, sguardi di sdegno, parliamo di consigli: "Senti me, non vi conviene aprire qui" "Qui non vogliamo casini" "Meglio che ci pensate prima di spendere questi soldi a fare il locale". Non ci è voluto tanto affinché questi consigli diventassero delle pure dichiarazioni di intenti: "Aprite, aprite, già stiamo preparando l'esposto" "Appena aprirete vi facciamo sequestrare tutto" come se l'amministrazione della giustizia fosse un'affare privato.

Beh quando si apre un'attività, quando si investono i propri risparmi in un progetto, in un'idea vi assicuriamo che questi piccoli "consigli" pesano. Non nascondiamo che in quel periodo di costanti pressioni abbiamo pensato di mollare e dedicarci ad altro. Così non è stato però, abbiamo aperto, e con l'apertura della nostra attività la situazione è peggiorata. Dai consigli si è passati ai fatti: il nostro cavalletto portamenu è stato scaraventato a terra, dalle finestre è stata lanciata acqua con candeggina e in ultimo, un'aggressione verbale in piena regola all'interno dell'attività da parte di uno dei nostri vicini. E dopo questo che è nato maleducatom. In questa serata la maleducazione che vogliamo stigmatizzare non è la nostra, ma quella di chi, pensando di possedere la piazza per diritto acquisito, non ci vuole ed è disposto a tutto, anche a riempirci di improperi innanzi alla nostra clientela.

Visto che non è stato detto, questo gioco non contiene bestemmie e non siamo noi i maleducati, ne invitiamo i nostri clienti a farlo, lo scopo di questa iniziativa è stato solo quello portare alla luce ciò che da mesi stiamo vivendo e subendo, abbiamo deciso di reagire dopo l'ultima intimidazione verbale.

Sinceramente capiamo che l'amicizia con uno dei nostri vicini possa aver spinto la giornalista a esasperare un po' i toni e addirittura accostarci per differenza ai cenacoli organizzati altrove. Capiamo che possa guardare più di buon occhio un filosofo che un operaio, liberissima, ma per noi sono entrambi importanti, senza voler fare distinzioni di classe o rango. Concordiamo però sulla necessità di avere più cenacoli ad esempio per sensibilizzarla e superare il pregiudizio che c'è verso di noi, verso il nostro lavoro, rei non sappiamo di quale colpa.

Noi la invitiamo da noi per un caffè, o una birra o una pinsa per presentarlo raccontarle di più delle nostre vite e del nostro mondo, dei nostri problemi e delle difficoltà che questi gesti ci creano ogni giorno. Siamo certi capirà la nostra situazione e ciò che purtroppo subiamo da mesi, capirà che siamo brave persone e che stanche delle continue e ripetute vessazioni, calunnie e maldicenze.

Seppur in modo forte grazie a maledicatom siamo riusciti a veicolare il nostro messaggio, grazie per l'opportunità che ci avete dato nel rispondere e raccontare la nostra storia.

È evidente che una giornalista che firma con nome e cognome qualcosa che non è il frutto della segnalazione di una persona ma di tante, tantissime - tra le quali probabilmente anche quelle che hanno "inveito verbalmente, buttato a terra il cavalletto o buttato candeggina dal balcone" - si sappia prendere la responsabilità di quello che scrive e - forse - anche solo per questo non dovrebbe essere definita di dubbio gusto.Oltretutto alla fine dell'articolo è ben presente l'invito a un dialogo costruttivo per conoscere le rispettive ragioni.