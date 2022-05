Francesco Mazzilli: «Locali fondamentali nella gestione della legalità nell'ambito della movida»

Dopo il successo dell'iniziativa della Notte bianca della legalità, promossa dalla Prefettura di Barletta Andria Trani e dal Comune di Trani, nell'ambito del "Patto Educativo Provinciale, e, nello specifico, dell'evento svoltosi ieri sera presso Il vecchio e il mare "Movida vs mi vida - Vitalità e legalità a confronto", a cura de Il Vecchio e il mare e Le Lampare al fortino, col sostegno del DUC di Trani, che ha visto l'intervento della psicologa e psicoterapeuta Liliana Bellavia, abbiamo raccolto la dichiarazione dell'art director dell'Alegra group che gestisce il locale sul Molo S. Antuono.«È stato un piacere e un dovere etico per noi di Alegra Group, - dichiara Francesco Mazzilli - rispondere all'invito della prefettura a partecipare alla Notte bianca della legalità. Siamo fermamente convinti che i club e i locali in genere abbiano un ruolo centrale nella gestione della legalità nell'ambito della movida. Intendiamo dire che i giovani, a prescindere dalla presenza dei locali, si radunerebbero comunque, ma attraverso gestioni illuminate e la corretta fruizione delle strutture, abbiamo la possibilità di disciplinare le loro abitudini e attività attraverso una serie di strumenti che noi mettiamo in campo come il divieto di somministrazione di alcol ai minorenni; il controllo sulla qualità e quantità dei prodotti alcolici somministrati; la gestione della sicurezza attraverso il nostro servizio d'ordine; la prevenzione e sensibilizzazione in merito al problema degli stupefacenti e, cosa importantissima, il servizio di videosorveglianza collegato con le forze dell'ordine. La movida è inoltre cultura musicale ed enogastronomica, oltre che una importante fonte di impiego per i giovani».