"Federico e il fagiano": al Mimesis Stefania De Toma racconta la tavola a corte dello "Stupor Mundi"

Cosa si mangiava alla corte dello "Stupor Mundi"? E quali erano i suoi piatti preferiti?.Giovedì 14 e in replica lunedì 18 marzo 2024, il secondo appuntamento della rassegna "Tra il serio e… l'aceto" vedrà Stefania De Toma compiere un altro viaggio nel tempo attraverso i saperi e i sapori legati alla tavola e in particolare alla straordinaria figura dell'imperatore Federico II di Svevia e di quanto abbia contribuito alla costruzione e alla conservazione delle tradizioni della nostra terra.Come nel primo incontro non si tratterà di una narrazione accademica ma di un racconto condito da storie, leggende, arte e letteratura... tutte da gustare.Ingresso libero con contributo per il teatro. Porta ore 20.00 - inizio ore 20.30. Prenotazione obbligatoria al 346 825 9618.Fotografia Massimo Cangelli.Illustrazione Luigi Puce.