Di scena Bisceglie e Bari al Festival dei dialetti e delle lingue locali di Mimesis

Venerdì 23 febbraio un'altra pregevole serata dialettale del Festival dei dialetti di Puglia e delle lingue locali, organizzato dal "Teatro Mimesis", in collaborazione con l'Associazione "L'ebanista".Sarà di scena il dialetto di Bisceglie e di Bari in una brillante e divertente serata in cui gli Autori ospiti vi sapranno far divertire, commuovere, riflettere in una mai scontata poesia.Prima che i posti vadano esauriti, vi consigliamo di prenotare subito, non rimarrete delusi!*Ingresso con contributo volontario*.Porta ore 20.00 - inizio ore 20.30Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniPosti limitati, poltrone assegnate in ordine di prenotazione.La prenotazione è obbligatoria al n. *346 825 9618*…