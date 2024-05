IV edizione per "The Charity Show" domenica mattina, la sfilata di moda per AmoPuglia

Questa mattina alle 11.30 su corso Vittorio Emanuele torna puntuale la IV edizione di "The Charity Show", la sfilata di AmoPuglia: sono 60 le donne di ogni età, professione, provenienza che tornano a farsi modelle per un giorno per sostenere la causa della Onlus che si occupa degli ammalati affetti da patologie oncologiche ma anche, quest'anno, a testimoniare la condivisione tra culture, etnie e fedi diverse che l'idea del viaggio consente.Ed infatti è proprio "viaggiare" il titolo che Alberto Corallo ha scelto per questa sfilata primaverile: "Viaggiare e uscire fuori da sé, cercare nuove fonti di ispirazione per vivere appieno la nostra vita. Io penso che la nostra sfilata possa ben esprimere questo concetto, poiché è dedicata come sempre a chi sta vivendo un momento difficile della propria esistenza" sottoline l' organizzatore della IV edizione di "The Charity Show", un appuntamento che segna due volte l'anno la vita della comunità e del territorio e che si svolge proprio su una delle arterie più vive della città, Corso Vittorio Emanuele.Le volontarie di AmoPuglia come ogni anno saranno a disposizione per la vendita di piantine fiorite, il cui ricavato andrà interamente alla ONLUS: fondi necessari a una sempre più efficace e capillare assistenza domiciliare per gli ammalati terminali, un sostegno medico e psicologico per loro e per le loro famiglie."Anche quest'anno è stata una gara tra ragazze e signore di ogni età nel volerci essere, nel voler partecipare a questa manifestazione fatta di gioiosa letizia, con un pizzico di follia, ma soprattutto con tanta emozione: un viaggio che continua e che io sono orgoglioso di portare avanti per AmoPuglia, ma anche per una cultura autentica di inclusione, condivisione, Umanità".L'appuntamento è per le 11.30 domenica 5 maggio, a partire dall'incrocio di Corso Vittorio Emanuele con Corso Imbriani, anche se il gazebo di AmoPuglia sarà attivo già da un'ora prima.