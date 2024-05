Giorgio Armani Mare riprende il suo viaggio da Trani

Sarà a Trani, nella boutique Nugnes in Corso Vittorio Emanuele 189, la prima tappa del tour mondiale Giorgio Armani Mare per la presentazione dell'omonima collezione.Il brand italiano toccherà le località estive più esclusive, da Trani a Porto Cervo, da Sylt a Malibù, passando per St. Tropez, Cannes, Forte dei Marmi e altre selezionate boutique del marchio in tutto il mondo, offrendo ai clienti un'esperienza immersiva e coinvolgente, che cattura lo spirito autentico dell'estate italiana e la raffinatezza della collezione Giorgio Armani Mare.Il pop up, realizzato all'interno della boutique Nugnes dal 29 maggio al 24 giugno, sarà caratterizzato da fantasie stilizzate di palme tropicali nelle sfumature tenui del turchese, con dettagli nei colori del legno e dell'oro, creando un ambiente elegante e raffinato. Il take over includerà le otto vetrine su Corso Vittorio Emanuele e l'androne con il pop up. Selezionati ospiti internazionali avranno la possibilità di vivere un'esperienza unica firmata Giorgio Armani, alla scoperta dei luoghi più rappresentativi del territorio.La collezione Giorgio Armani Mare propone capi raffinati realizzati con materiali pregiati e impalpabili come lini, cotoni garzati e cupro stampato, nei toni naturali e profondi del mare, che riflettono l'eleganza e la ricercatezza del marchio.