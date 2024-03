16 foto Palazzo Pugliese e la moda in copertina: arrivano le "legendary covers" di Harper's Bazaar

Scrigno di moderna e raffinata eleganza, dove l'alta qualità della moda si intreccia con la preziosità dell'architettura nobile di fine Ottocento, Palazzo Pugliese si conferma location perfetta per esperienze di lusso e fascino senza tempo.questa volta ha aperto le porte della sua boutique ad un percorso espositivo che racchiude le più iconiche copertine di, longeva rivista di moda e icona nel panorama editoriale internazionale per il settore.Lo storico magazine, con i suoidi vita, già presente in 44 paesi con 29 edizioni, ha scelto Nugnes come tappa nel Sud Italia per ospitare la speciale esposizione didi Harper's Bazaar, dal 1940 ad oggi, proponendo un racconto in cui la grande moda in connubio con la fotografia si trasforma in leggenda. Numerosi infatti iche hanno lavorato per la rivista, creando in simbiosi con modelle e attrici quasi dei veri quadri di moda, cristallizzando lo stile così come si è evoluto nel corso degli ultimi 80 anni. 30 copertine dunque che rappresentano la summa della bellezza e del luxury dallo scorso secolo ai giorni nostriL'esposizione, realizzata in collaborazione con Camera Buyer Italia e inaugurata ieri pomeriggio con l'accompagnamento di un light cocktail esclusivo curato dal ristorante stellato tranese, si protrarrà per tutto il weekend (negli orari di apertura della boutique: oggi, sabato 10.00-20.30 e domani, domenica 10.00-13.00 / 16.30-20.30).