Scritti alla luce del sole, successo per l'iniziativa di Fondazione Seca

Grande successo e grande partecipazione al Flash Mob "Scritti alla luce del sole" in piazza Duomo a Trani, organizzato per l'ottavo anniversario della Fondazione S.E.C.A., dell'apertura del Museo della Macchina per Scrivere, vero e proprio magnete del Polo Museale Diocesano, ospitato nelle sale di Palazzo Lodispoto.Tantissime scolaresche provenienti dagli Istituti superiori tranesi si sono cimentate nello scrivere a macchina pensieri e riflessioni sui tempi moderni, sulla velocità della vita ma anche tanti riferimenti agli scrittori del passato, tra cui Dante, Boccaccio e Petrarca.In queste ore la giuria designata dal Circolo della Stampa San Francesco di Sales, con a capo Vincenzo Rutigliano, valuterà gli elaborati e selezionerà i tre migliori per cui la Fondazione S.E.C.A. ha previsto tre premi da consegnare nel pomeriggio di domani.Ad aprire il Flash Mob, l'eclettico Mattia Maio con una delle sue live performance, alias Matolivetti (@matolivetti su Instagram), che ha realizzato un cuore interamente battuto a macchina a tempo di musica.Partecipazione attiva anche di tanti giornalisti della Regione, che si sono riavvicinati al vecchio e nostalgico strumento di lavoro, riscoprendo e rivivendo sensazioni ormai lontane, e condividendo con gli studenti le loro esperienze passate.Tra il rumore dei martelletti e quello del mare in sottofondo, si è vissuto uno dei momenti più intensi ed emozionanti dell'evento.