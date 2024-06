Fuori Museo, laboratorio di acquerello il 27 e il 28 giugno

La Fondazione S.E.C.A., per la rassegna estiva Fuori Museo 2024 – 9° edizione, presenta il tanto atteso laboratorio Arte a colori: in programma i pomeriggi del 27 e 28 giugno a partire dalle ore 17:30.Il Mini-corso di acquerello si terrà all'aria aperta nella splendida piazza Duomo a Trani, i soggetti ispirativi saranno le bianche pareti della maestosa cattedrale, l'azzurro del cielo e il blu del nostro splendido mare.Il laboratorio di acquerello en plein air offrirà un'esperienza unica per i piccoli amanti dell'arte e della natura, i partecipanti potranno osservare la bellezza che li circonda e fissare i particolari nella memoria. Il laboratorio è adatto a tutti i livelli di esperienza e offre l'opportunità di immergersi nella natura e creare acquarelli naturalistici unici.Ad ogni partecipante verrà fornito tutto il materiale necessario. La quota d'iscrizione ad ogni incontro è di € 6,00. La partecipazione è consigliata a bambini dai 6 anni in su.Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0883.58.24.70 – email. info@fondazioneseca.it