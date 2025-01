Dalla Storia alla Memoria, a Trani il nuovo progetto di Fondazione Seca

Come da consuetudine, in occasione della "Giornata della Memoria" la Fondazione S.E.C.A. presenta un nuovo progetto: "Dalla Storia alla Memoria"; una sorta di tuffo nella storia, un viaggio utile per comprendere il ruolo importante avuto dalla comunità ebraica nella nostra città in epoca medioevale. Gli ebrei sono stati grandi protagonisti delle vicende storiche tranesi nonostante le tante difficoltà incontrate nel corso della loro permanenza in città lasciandoci tra l'altro in eredità, un tesoro inestimabile fatto di storie, di reperti, di documenti e di luoghi.Il progetto "Dalla Storia alla Memoria" partirà proprio dalla Sinagoga di Scola Grande (Museo di Storia Ebraica di Trani) dove si terranno visite guidate rivolte ai cittadini, ai turisti e agli alunni delle scuole primarie e secondarie, alla scoperta della storia della Trani Ebraica, iniziando dalla lastrina marmorea scolpita che ricorda la costruzione dell'originaria antica sinagoga, avvenuta nel 1246.Oggi nel Museo di Storia Ebraica di Trani "Sinagoga di Scola Grande" si trovano esposti diversi reperti della storia ebraica cittadina, come i due reperti di eccezionale valore storico: un'antica Mezuzah risalente al XII - XIII sec. e frammenti pergamenacei di un'antica Bibbia in ebraico del XIV secolo."Dalla Storia alla Memoria" continua presso il Polo Museale di Trani dove si terrà la visita guidata legata al Finissage della Mostra "Frisone e le notti di Fullen" e la proiezione dello straordinario Docufilm "Ferruccio Francesco Frisone e le Notti di Fullen".Le preziose opere dell'artista Frisone sono disegnate su svariati supporti come fogli di quaderno, cartoncini e piccoli foglietti, utilizzando diverse tecniche di disegno, il tutto durante l'intero periodo di prigionia trascorso in Albania e nei Lager di Semlin, Versen e Fullen donando così alla storia centotredici disegni che oggi ci consentono di capire e percepire visivamente la misera vita nei campi di concentramento. Questa mostra vuole essere un omaggio a una delle più affascinanti personalità artistiche del Novecento la cui vicenda biografica e artistica si intreccia con il più grande dramma della Seconda Guerra Mondiale, ovvero con l'internamento vissuto nel Reich da 600.000 militari italiani all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943.Le visite guidate sono programmate, previa prenotazione, nelle giornate del 27 gennaio alle ore 10:00 e 11:30, 28 gennaio alle ore 10:00 e 29 gennaio alle ore 11:00, ticket € 3,00.Sabato 1° febbraio alle ore 17:30, il progetto "Dalla Storia alla Memoria" si conclude nella Sala Conferenze del Polo Museale con la proiezione del film "Monuments Men", con George Clooney, Matt Damon e Cate Blanchett: una pellicola che aiuta a riflettere, narrante una vicenda condotta dai Monuments Men, gli eroi alleati che recuperarono gran parte dei tesori dell'arte europea sottratti dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. La storia raccontata è incredibile, uomini e donne che in tempo di guerra, per amore dell'arte, diedero vita alla più grande caccia al tesoro della storia, su mandato dell'allora presidente USA Franklin D. Roosevelt.Ticket proiezione €3,00 previa prenotazione telefonica allo 0883.58.24.70.