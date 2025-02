Will you be my Valentine, la mostra di Fondazione Seca prorogata al 2 marzo

Grande partecipazione per quella che è stata la nuova proposta culturale della Fondazione S.E.C.A. per il giorno di San Valentino, patrono degli innamorati."Will you be my Valentine", l'originale mostra in esposizione nella Corte del Polo Museale di Trani presso Palazzo Lodispoto, è stato un successo al quale ha contribuito oltre all'originalità dei contenuti letterari accostati all'esposizione di storiche macchine per scrivere coeve agli autori, anche la continua partecipazione di visitatori e curiosi di ogni età che, presi dall'atmosfera romantica e dalla curiosità di cimentarsi nella stesura di un testo "spontaneo", non hanno esitato ad esprimere il proprio pensiero "amoroso" sulle macchine per scrivere messe a disposizione e appartenenti alla collezione del Museo della Macchina per Scrivere.La Fondazione S.E.C.A., in considerazione del successo e dell'interesse riscosso per l'iniziativa, ha inteso prorogare la durata della Mostra al prossimo 2 marzo, permettendo a chi non ne avesse ancora fruito, di deliziarsi in un percorso storico-sentimentale fuori dai convenzionali schemi; un viaggio quasi introspettivo tra i grandi nomi della storia, del cinema, della letteratura e dell'arte.