Arges Trani, due spettacoli in uno per sostenere le cure palliative domiciliari

Sarà una serata a sostegno economico libero a favore diTrani che si occupa delle cure palliative a domicilio dei malati oncologici sul territorio. In programma due spettacoli in uno: il primo, che sarà presentato dall'attore tranese, vedrà protagonistanel monologo teatrale "Zorro" , Nicola Frisi lo accompagnerà al violino, tratto dall'omonimo romanzo di Monica Mazzantini. Il secondo invece sarà frizzante e di ritmato taglio musicale con il duo(voce) e(chitarra) che presenteranno il loro ultimo lavoro discografico "Aquele Avraco".L'ARGES si sta impegnando molto per organizzare eventi di raccolta fondi, l'ultimo in ordine di tempo è stata la splendida serata che si è tenuta all' Auditorium Picchieri lo scorso 28 febbraio con l'esibizione al pianoforte del maestrodella Fondazione Ciccolini, tutto a motivo della sospensione della convenzione, a suo tempo stipulata con la Asl Bt, che l'ha indotta a condurre una intensa attività di sensibilizzazione finalizzata alla riattivazione della stessa giustificata dalla oggettiva necessità di assistenza in costante aumento, i cui costi l'ARGES sta coprendo con fondi propri in attesa della definizione della questione, attenzionata a tutti i massimi livelli compreso quello della Presidenza della Repubblica e supportata da una straordinaria raccolta firma che, già protocollata in Regione Puglia, ha raggiunto le 5.190 sottoscrizioni.Abbiamo raggiunto al telefono il dott., presidente diodv, che ci ha dichiarato: «È un momento in cui la nostra città e i comuni dell'intera BAT si stringono a sostegno di questa causa con una presenza massiva sia da parte di chi ha vissuto certe realtà dolorose sia da parte di chi sta attraversando momenti di grande difficoltà. Noi chiediamo alla Asl Bat – è l'accorato appello del dott. Falco – una apertura per manifestazione di interesse per la convenzione all'assistenza domiciliare oncologica. La situazione attuale prevede una sola associazione, l'ANT, con un servizio in proroga dal 13 gennaio 2025 per altri 7 mesi, sotto la scorta di un bando risalente al 2020 aggiudicato per 403 pazienti all'anno. Al momento invece si stimano oltre 1.000 pazienti annui. Noi partiamo da questo punto. Da qui abbiamo promosso una petizione popolare, sia cartacea che online, che ha raggiunto numeri importanti (e non si è ancora conclusa), tramite i quali speriamo di avere una chance di poter assistere meglio i pazienti che ne fanno richiesta».L'evento artistico del 05 aprile al Polo Museale di Trani è unico e da non perdere che va vissuto all'insegna della cultura e della solidarietà, appuntamento alle ore 20:30 con prenotazioni del solo posto a sedere presso la sede dell'o a mezzo telefono ai numeri 0883- 954328 oppure 388-1145457.