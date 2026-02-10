Palazzo Lodispoto - Trani. <span>Foto Marina Laurora</span>
Palazzo Lodispoto - Trani. Foto Marina Laurora
Eventi e cultura

L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città

Tra Fede, Arte e Luce la rinascita di un simbolo in Piazza Duomo

Trani - martedì 10 febbraio 2026 06.30
Lo scorso 8 febbraio 2026 nella cornice di Piazza Duomo, l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e la Fondazione S.E.C.A. hanno celebrato il completamento del restauro conservativo della facciata di Palazzo Lodispoto, restituendo alla città un gioiello di pietra e storia.

L'intervento, di straordinario valore monumentale, è stato reso possibile grazie alla sinergia tra l'Arcidiocesi e il territorio. Il progetto, curato dall'Ufficio Amministrativo Diocesano per il tramite dell'Ente Chiesa Cattedrale, ha beneficiato di un finanziamento regionale di 150.000,00 Euro, a cui l'Arcidiocesi ha aggiunto un significativo cofinanziamento con risorse proprie. Sotto la direzione tecnica dell'Ing. Antonio Di Nunno e dell'Arch. Michele Venuti, e grazie alla perizia dell'impresa Abbatantuono Arcangelo.

Se il restauro ha curato il "corpo" dell'edificio, la Fondazione S.E.C.A. ne ha esaltato l'anima attraverso la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione artistica. Al crepuscolo dell'8 febbraio, i presenti hanno assistito a un momento di pura emozione: eccellente il risultato.

«Celebriamo la rinascita di un simbolo e un invito a riscoprire l'identità più profonda di Trani», hanno sottolineato dall'Ufficio Amministrativo Diocesano, ribadendo come l'intervento sia stato un atto d'amore per il territorio. Dalla Fondazione S.E.C.A. hanno fatto eco: «Restituire a Palazzo Lodispoto la sua integrità significa consolidare la nostra missione di custodi del bello».

Oggi Palazzo Lodispoto non è più solo la sede di importanti eccellenze museali, ma un presidio luminoso dove fede e storia continuano a dialogare, guardando al futuro con la forza della bellezza custodita.
Social Video1 minutoPalazzo Lodispoto torna a risplendereMarina Laurora
  • Polo Museale
Altri contenuti a tema
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Completato il restauro monumentale: domenica 8 febbraio l’evento inaugurale tra arte e luce
Rassegna teatrale al Polo Museale di Trani Rassegna teatrale al Polo Museale di Trani Quattro spettacoli dal 21 febbraio al 18 aprile
Trani non dimentica: la memoria si fa testimonianza viva al Polo Museale Trani non dimentica: la memoria si fa testimonianza viva al Polo Museale Dal 26 al 31 gennaio un’esposizione che scuote coscienze e custodisce la verità storica
"Una vita per vincere il cancro": Schittulli si racconta a Trani "Una vita per vincere il cancro": Schittulli si racconta a Trani Venerdì sera al Polo Museale la presentazione del volume tra ricordi, l'amicizia con Veronesi e la cultura della prevenzione
«Sere d’incanto», Trani accende la magia: un’edizione da record «Sere d’incanto», Trani accende la magia: un’edizione da record Partecipazione straordinaria e sold-out per l’undicesima edizione della rassegna culturale promossa da Seca
Sere d'Incanto, i prossimi appuntamenti al Polo Museale di Trani Sere d'Incanto, i prossimi appuntamenti al Polo Museale di Trani Il 3 gennaio il tradizionale “Concerto di Inizio Anno” dell’Ensemble Accademia Musicale Federiciana
Trani, la magia del Gospel accende "Sere d'incanto": stasera l'atteso concerto con Ruth Whyte e i Gospel Italian Singers Trani, la magia del Gospel accende "Sere d'incanto": stasera l'atteso concerto con Ruth Whyte e i Gospel Italian Singers Appuntamento alle 20:30 al Polo Museale per l'evento clou dell'11ª edizione della rassegna promossa dalla Fondazione S.E.C.A
Sere d’Incanto 2025: l’arte del Natale a Trani. I primi appuntamemti Sere d’Incanto 2025: l’arte del Natale a Trani. I primi appuntamemti L’XI edizione trasforma il Polo Museale in un viaggio emozionale: stasera inaugurazione del Presepe
Ciak al Liceo “De Sanctis” di Trani per “Avvistamenti”
10 febbraio 2026 Ciak al Liceo “De Sanctis” di Trani per “Avvistamenti”
Tassa di Soggiorno a Trani: Etica&Politica lancia le proposte per un turismo di qualità
10 febbraio 2026 Tassa di Soggiorno a Trani: Etica&Politica lancia le proposte per un turismo di qualità
De Simone e l’appello al Centrodestra: «Basta veti, si passi alle Primarie per un programma serio»
10 febbraio 2026 De Simone e l’appello al Centrodestra: «Basta veti, si passi alle Primarie per un programma serio»
Trani Tradizioni riaccende la Storia: ufficialmente al via la macchina organizzativa per la XX Settimana Medievale
10 febbraio 2026 Trani Tradizioni riaccende la Storia: ufficialmente al via la macchina organizzativa per la XX Settimana Medievale
Parole in viaggio, concluso il percorso rivolto a studenti stranieri dell'istituto comprensivo di Trani
9 febbraio 2026 Parole in viaggio, concluso il percorso rivolto a studenti stranieri dell'istituto comprensivo di Trani
Trani, il Gruppo "CON " rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale "
9 febbraio 2026 Trani, il Gruppo "CON" rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale"
Soccer Trani, che cuore. Colella: «Pubblico? Sembra di giocare sempre in casa»
9 febbraio 2026 Soccer Trani, che cuore. Colella: «Pubblico? Sembra di giocare sempre in casa»
Vivere In porta a Trani la seconda tappa di "Chiavi di lettura " 2026
9 febbraio 2026 Vivere In porta a Trani la seconda tappa di "Chiavi di lettura" 2026
La Lavinia Group Volley Trani passa a Bisceglie: vittoria di spessore sul campo della Sportilia
9 febbraio 2026 La Lavinia Group Volley Trani passa a Bisceglie: vittoria di spessore sul campo della Sportilia
Fermo posta Trani: cercasi Sindaco disperatamente. Ecco i nomi
9 febbraio 2026 Fermo posta Trani: cercasi Sindaco disperatamente. Ecco i nomi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.