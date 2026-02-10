L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città

Social Video 1 minuto Palazzo Lodispoto torna a risplendere Marina Laurora

Lo scorso 8 febbraio 2026 nella cornice di Piazza Duomo, l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e la Fondazione S.E.C.A. hanno celebrato il completamento del restauro conservativo della facciata di Palazzo Lodispoto, restituendo alla città un gioiello di pietra e storia.L'intervento, di straordinario valore monumentale, è stato reso possibile grazie alla sinergia tra l'Arcidiocesi e il territorio. Il progetto, curato dall'Ufficio Amministrativo Diocesano per il tramite dell'Ente Chiesa Cattedrale, ha beneficiato di un finanziamento regionale di 150.000,00 Euro, a cui l'Arcidiocesi ha aggiunto un significativo cofinanziamento con risorse proprie. Sotto la direzione tecnica dell'Ing. Antonio Di Nunno e dell'Arch. Michele Venuti, e grazie alla perizia dell'impresa Abbatantuono Arcangelo.Se il restauro ha curato il "corpo" dell'edificio, la Fondazione S.E.C.A. ne ha esaltato l'anima attraverso la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione artistica. Al crepuscolo dell'8 febbraio, i presenti hanno assistito a un momento di pura emozione: eccellente il risultato.«Celebriamo la rinascita di un simbolo e un invito a riscoprire l'identità più profonda di Trani», hanno sottolineato dall'Ufficio Amministrativo Diocesano, ribadendo come l'intervento sia stato un atto d'amore per il territorio. Dalla Fondazione S.E.C.A. hanno fatto eco: «Restituire a Palazzo Lodispoto la sua integrità significa consolidare la nostra missione di custodi del bello».Oggi Palazzo Lodispoto non è più solo la sede di importanti eccellenze museali, ma un presidio luminoso dove fede e storia continuano a dialogare, guardando al futuro con la forza della bellezza custodita.