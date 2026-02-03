Rassegna teatrale al Polo Museale di Trani

Nel suggestivo scenario del Polo Museale di Trani prende forma la Rassegna Teatrale 2026, un percorso artistico articolato in quattro appuntamenti che portano in scena linguaggi, visioni e poetiche del teatro contemporaneo, ideata da Fondazione S.E.C.A., aprendo la stagione artistica Fuori Museo 2026.Gli spettacoli, prodotti da Ergo Sum Produzioni, compongono un itinerario che attraversa narrazione, corpo, parola e immaginazione, offrendo al pubblico esperienze teatrali diverse ma unite da una forte ricerca espressiva e da un dialogo costante con lo spettatore.Quattro serate, quattro spettacoli, quattro occasioni per riscoprire il teatro come atto necessario e come esperienza collettiva, capace di interrogare il presente e accendere nuove prospettive:21 FEBBRAIO – E CANTAVA LE CANZONI con Alessio Vassallo, Musiche dal vivo Lorenzo Mancarella, Regia Alessandra Pizzi7 MARZO – LE MIE DONNE Omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo con Chiara Dimaggio e Sara Santucci, Testi di Alessandra Pizzi21 MARZO – THE MAN JESUS con Roberto Ciufoli, Testo originale Matthew Hurt, Traduzione dall'originale Jacopo Rosso Ciufoli, Regia Maurizio Panici, Musiche curate da Papa Dj, Costumi Sandra Cardini18 APRILE – RESTA DIVA Omaggio a Maria Callas con Enrico Lo Verso, pianoforte Mirko Lodedo, Regia di Alessandra PizziApertura porte ore 20:00. Inizio spettacolo ore 20:30.Abbonamento rassegna € 60,00 | Ticket singolo spettacolo € 20,00 disponibili online su www.diyticket.it o presso botteghino Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9.Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it