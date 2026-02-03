Polo Museale di Trani - Palazzo Lodispoto
Eventi e cultura

Rassegna teatrale al Polo Museale di Trani

Quattro spettacoli dal 21 febbraio al 18 aprile

Trani - martedì 3 febbraio 2026 11.18
Nel suggestivo scenario del Polo Museale di Trani prende forma la Rassegna Teatrale 2026, un percorso artistico articolato in quattro appuntamenti che portano in scena linguaggi, visioni e poetiche del teatro contemporaneo, ideata da Fondazione S.E.C.A., aprendo la stagione artistica Fuori Museo 2026.

Gli spettacoli, prodotti da Ergo Sum Produzioni, compongono un itinerario che attraversa narrazione, corpo, parola e immaginazione, offrendo al pubblico esperienze teatrali diverse ma unite da una forte ricerca espressiva e da un dialogo costante con lo spettatore.

Quattro serate, quattro spettacoli, quattro occasioni per riscoprire il teatro come atto necessario e come esperienza collettiva, capace di interrogare il presente e accendere nuove prospettive:

21 FEBBRAIO – E CANTAVA LE CANZONI con Alessio Vassallo, Musiche dal vivo Lorenzo Mancarella, Regia Alessandra Pizzi

7 MARZO – LE MIE DONNE Omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo con Chiara Dimaggio e Sara Santucci, Testi di Alessandra Pizzi

21 MARZO – THE MAN JESUS con Roberto Ciufoli, Testo originale Matthew Hurt, Traduzione dall'originale Jacopo Rosso Ciufoli, Regia Maurizio Panici, Musiche curate da Papa Dj, Costumi Sandra Cardini

18 APRILE – RESTA DIVA Omaggio a Maria Callas con Enrico Lo Verso, pianoforte Mirko Lodedo, Regia di Alessandra Pizzi

Apertura porte ore 20:00. Inizio spettacolo ore 20:30.

Abbonamento rassegna € 60,00 | Ticket singolo spettacolo € 20,00 disponibili online su www.diyticket.it o presso botteghino Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9.

Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it
  • Polo Museale
