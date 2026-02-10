Polo Museale
Al via “Fuori Museo 2026”: Alessio Vassallo omaggia Rino Gaetano al Polo Museale

Sabato 21 febbraio lo spettacolo “E cantava le canzoni” inaugura la stagione culturale della Fondazione Seca

Trani - martedì 10 febbraio 2026 11.23
Dopo la rassegna natalizia "Sere d'Incanto", ad aprire la stagione artistica "Fuori Museo 2026", sarà Alessio Vassallo con lo spettacolo "E cantava le canzoni – L'Arte è la Vita di Rino Gaetano", in scena sabato 21 febbraio 2026 alle ore 20:30 presso il Polo Museale di Trani – Fondazione S.E.C.A.

Un appuntamento di grande suggestione che unisce teatro e musica in una narrazione intensa e coinvolgente. Attraverso parole, racconti e canzoni, Vassallo conduce il pubblico in un viaggio emotivo fatto di ricordi, identità e sentimenti condivisi, dando vita a uno spettacolo capace di parlare a generazioni diverse.

"E cantava le canzoni" è un progetto che mette al centro la forza evocativa della musica e il potere del racconto, in un equilibrio delicato tra intimità e intensità scenica. La voce dell'attore diventa strumento narrativo, capace di trasformare ogni brano in una storia e ogni storia in un'emozione.
La scelta del Polo Museale di Trani, luogo simbolo della vita culturale cittadina, valorizza ulteriormente l'evento, inserendolo nel percorso di promozione artistica e culturale per l'anno 2026 portato avanti dalla Fondazione S.E.C.A., da sempre attenta a offrire al pubblico proposte di alto profilo. Lo spettacolo si preannuncia come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione, rivolto a chi ama il teatro d'autore, la musica e le esperienze artistiche autentiche.

Lo spettacolo prodotto da Ergo Sum nasce proprio dall'intenzione di restituire la dimensione più intima di Rino Gaetano, non attraverso la nostalgia o il semplice tributo, ma con una narrazione che ne esplori lo spirito ribelle, la disillusione e il genio creativo. Interpretato da Alessio Vassallo, l'artista prende vita sul palco attraverso parole e gesti che evocano il suo carattere, il suo essere distante dai compromessi, il suo modo unico di stare al mondo. Alessio Vassallo, volto noto del teatro e del cinema italiano, interpreta Rino Gaetano con grande sensibilità, evitando l'imitazione e puntando a cogliere l'anima dell'artista. La sua voce e la sua presenza scenica si intrecciano con la musica dal vivo di Lorenzo Mancarella, che non si limita a eseguire i brani, ma ne rilegge le sfumature, creando un dialogo continuo tra parola e suono.

Alessandra Pizzi, autrice dei testi e regista, porta in scena uno spettacolo che è una riflessione sulla forza della musica come strumento di narrazione e denuncia. Le scelte registiche e musicali mirano a ricreare l'atmosfera di un'epoca e allo stesso tempo a sottolineare quanto le tematiche affrontate da Rino Gaetano siano ancora attuali.

Apertura porte ore 20:00. Inizio spettacolo ore 20:30.

Ticket posto assegnato € 20,00 + d.p. disponibili online su https://www.diyticket.it/events/Musica/29210/e-cantava-le-canzoni-larte-E-la-vita-di-rino-gaetano o presso botteghino Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9.

Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it
