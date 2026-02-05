L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città

, cuore pulsante della storia pugliese e tra gli scenari più suggestivi al mondo, ritrova oggi uno dei suoi protagonisti più illustri. L', annuncia il completamento degli importanti interventi di restauro conservativo della facciata di, edificio di straordinario valore storico e culturale, realizzati sotto la propria cura e responsabilità. A coronamento di tali interventi, laha promosso e realizzato il nuovo impianto di illuminazione artistica, restituendo all'edificio una rinnovata presenza scenica e simbolica nel contesto diUn intervento di singolare valore, che rafforza il legame profondo e duraturo tra la custodia della fede e la valorizzazione del patrimonio culturale, tra l'e laL', per il tramite dell'ha partecipato a un Bando Regionale per contributi finanziari destinati alla "Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo aventi carattere di urgenza, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dei beni immobili a valenza storica, culturale, religiosa e sociale, riconosciuti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42". Il progetto, inserito nella graduatoria regionale degli interventi ammessi a contributo, ha ottenuto un finanziamento pari a Euro 150.000,00, importo massimo previsto dal bando. L'ha inoltre assicurato un significativo cofinanziamento, contribuendo con ulteriori risorse economiche proprie, indispensabili per il completo e puntuale compimento degli interventi di restauro.L'intervento non si è limitato ad una semplice manutenzione, ma ha rappresentato un autentico atto di tutela e di amore per le bellezze architettoniche e di riflesso per il territorio, fortemente voluto dall'. Consapevole del ruolo centrale diquale fulcro architettonico e culturale di, sono stati sostenuti sforzi economici e tecnici straordinari, finalizzati a un restauro conservativo di eccellenza, capace di restituire decoro ad una delle "quinte" più preziose del Mediterraneo. Determinante è stato l'eccellente lavoro svolto dal team tecnico, composto dall'e dall', che hanno seguito con competenza tutte le fasi progettuali ed esecutive dell'intervento, così come fondamentale è stato l'apporto dell'impresa esecutricedell', realtà di elevata specializzazione nel settore del restauro monumentale.Grazie a una meticolosa cura dei dettagli, il restauro ha riportato alla luce la vibrante texture del tufo locale, consentendo alla facciata di tornare a dialogare, in piena armonia, con la maestosità della Cattedrale romanica e l'arditezza del suo Campanile.Il, ideato, finanziato e realizzato dallaa corollario delle opere architettoniche e studiato per rispettare l'equilibrio cromatico di, sottolinea con discrezione e vigore i volumi del Palazzo. Di notte, l'edificio cessa di essere una presenza silenziosa per trasformarsi in una lanterna urbana: un faro di cultura che si affaccia sull'Adriatico e abbraccia la pietra bianca della Cattedrale.Eretto con la celebre "", ilsi distingue per un armonioso equilibrio formale. L'impianto rettangolare è nobilitato da un caratteristico paramento a bugnato al piano terra, che conferisce all'edificio quella solidità elegante tipica delle residenze signorili e istituzionali del XVII secolo.La storia di, è impressa nelle sue stesse mura. Le vedute artistiche dell'abate Saint-Non (1781-1786) ne testimoniano una fisionomia originaria differente, con arcate aperte poi murate per rispondere alle esigenze abitative dell'epoca. Oggi, i suoi ampi saloni non custodiscono soltanto memorie, ma ospitano importanti eccellenze artistiche di alto rilievo quali ile il, gestiti entrambi con competenza e dedizione dallarappresentando uno dei principali presidi culturali della città di Trani, luogo di dialogo tra fede, arte e storia.«Grazie alla volontà dell'Arcidiocesi, celebriamo oggi la rinascita di un simbolo e un invito a riscoprire l'identità più profonda di Trani» hanno sottolineato; «Restituire a Palazzo Lodispoto la sua integrità, significa consolidare la nostra missione di custodi del Bello» dichiarano dallaIl ritorno allo splendore disarà celebrato con un palinsesto di alto profilo:: Un viaggio esclusivo tra le meraviglie dele l'affascinante percorso del(tra i più importanti d'Europa).: Al termine della visita, i partecipanti assisteranno dal vivo al primo, emozionante "accendersi" della facciata, momento in cui l'architettura si farà luce.: Proiezione del filmcon Elio Germano. L'evento inaugura ufficialmente il progetto dedicato all', unendo arte, fede e racconto.La, tornerà a narrare antiche storie di fede e ingegno. Non sarà solo l'inaugurazione di un restauro, ma l'accensione di una speranza: la consapevolezza che la bellezza, custodita con tenacia dall'e dai suoi partner, è un fuoco vivo, capace di illuminare il cammino della comunità verso il futuro.Per informazioni e prenotazioni