Sere d'incanto prosegue con un evento per i più piccoli: "Lettera a Babbo Natale"

Ladellaal Polo Museale di Trani prosegue con uno degli eventi in programma dedicato ai bambini. La preparazione al Natale per i più piccoli comincia già da questocon un momento di grande gioia e magia: la "Lettera a Babbo Natale!"; un laboratorio di scrittura creativa in cui, i bambini (a partire dai 6 anni) si cimenteranno nell'esprimere i propri desideri per il Natale, attraverso una "letterina" a Santa Claus scritta in modo alternativo: a macchina.Anche per questo Natale 2024 la Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani ha voluto riproporre un laboratorio natalizio di grande successo, che di anno in anno, ha fatto registrare sempre più curiosità, attenzioni ed interesse per un mezzo di scrittura inusuale qual è la vecchia macchina per scrivere, abituando i bambini alla manualità, a sintetizzare i concetti in poche righe, a organizzare correttamente una lettera e a compilarla nel modo previsto per poi chiuderla in una busta, con tanto di indirizzi di mittente e destinatario. Di conseguenza ne deriva l'emozionante momento d'imbucarla nella magica cassetta postale collocata per l'occasione, nella Corte del Polo Museale e destinata direttamente a Babbo Natale. Compiti "questi ultimi" sempre meno sconosciuti tra le giovani leve, abituate al mondo digitale ma che nella vita di tutti i giorni possono essere utili sempre.Posti limitati con prenotazione telefonica obbligatoria.Possibilità di "ticket merenda" ad € 3,00 da consumarsi presso la Caffetteria del Museo.La rassegna è in collaborazione con Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gemitex e Caffetteria del Museo Ultimo Caffè.Per maggiori info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it