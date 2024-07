Lettere dalla spiaggia, la nuova iniziativa di Fondazione Seca nel mese di luglio

La Fondazione S.E.C.A., per la rassegna estiva "Fuori Museo 2024 – 9° edizione", presenta Lettere dalla Spiaggia, il corso di scrittura creativa al mare del Polo Museale di Trani.La bellezza dello scrivere a macchina è data dal contatto dei polpastrelli sui tasti, la lieve pressione delle dita che precede di poco il battere dei martelletti sul rullo e poi fiumi di lettere che si riversano su di un foglio bianco; la macchina per scrivere resta ancora uno strumento rivoluzionario, iconico, quasi magico, la macchina per scrivere è una fonte di emozioni multisensoriali: il ticchettio ritmato della battitura, la danza dei martelletti sul rullo e l'ineguagliabile sensazione tattile che le dita avvertono sui tasti insieme alla brezza marina, invoglierà tutti i bagnanti a scrivere, pensieri, frasi e lettere d'amore dinanzi al meraviglioso mar Adriatico che, sarà per loro ancora una volta, fonte d'ispirazione.Lettere dalla Spiaggia, lo scetticismo si trasforma in curiosità… Tre incontri previsti il 5, 12 e 19 luglio rispettivamente presso Il Vecchio e il Mare (a partire dalle ore 18:00), Calamariposa (dalle ore 10:00) e Lido Colonna (dalle ore 10:00). La partecipazione è gratuita. Per informazioni: Tel. 0883.58.24.70 – email. info@fondazioneseca.it.