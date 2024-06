Tra brividi e arte, tutti entusiasti per "Una notte al Museo" a Trani

Questa mattina nel caffè del Polo Museale di Trani l'atmosfera era densa di entusiasmo, pur dopo poche ore di sonno, nei sacchi a pelo disposti nella corte. "Sono certo che questa esperienza segnerà in maniera speciale il modo in cui questi bambini in futuro entreranno in un museo, ed è stato proprio questo lo spirito con cui abbiamo ideato e organizzato questa notte speciale: così Graziano urbano, direttore del polo museale e ideatore di questa nuova edizione di "Una notte al museo".Luci spente nel museo, di notte, proprio come nelle atmosfere del noto film americano, in un percorso illuminato solo dalle torce, i bambini sono stati condotti nel lapidario, negli ambienti in cui sono custoditi i preziosi reperti del Museo diocesano e ovviamente nello spazio della straordinaria collezione delle macchine per scrivere, considerata una delle più importanti al mondo. Tra i racconti e i "psss psss..." evocati da maestosi busti di bronzo e figure incise nei bassorilievi, dopo la proiezione del film i bambini sono stati coinvolti in un laboratorio creativo, con manufatti che poi hanno potuto portare a casa a testimonianza di un esperienza di arte comune, proprio nel luogo che l'arte la celebra e la realtà ogni giorno. Far capire che il museo è un luogo vivo, vitale, non una mera esposizione di opere che solo gli intenditori possono comprendere, inculcare nei bambini il concetto che l'arte ha la possibilità di parlare in modo speciale a ciascuno, pronti a percepire in maniera serena, senza filtri: c'è da giurare che d'ora in poi questi bambini avranno un'attrazione diversa per i musei, non come luoghi noiosi, ma come posti nei quali è possibile interagire, se non in laboratori come questi, anche durante una semplice visita. Perché senza telefoni cellulari, senza condivisione sui social, quello che si è cercato di far funzionare è stato lo stimolo all'immaginazione, alla fantasia, all' innesco che l'arte è capace di creare nel cuore di ciascuno. E nei bambini in particolaremodo, sicuramente, senza i condizionamenti della storia dell'arte e delle opinioni dei critici, in maniera autentica, libera e pura. Contenti anche i genitori che hanno affidato con fiducia ai loro piccoli al direttore del Museo - che ha ricordiamolo alle spalle una importante esperienza di docente - e al suo staff: stanchi per una notte in bianco seppure al buio, ma visibilmente soddisfatti per i risultati ottenuti. E dopo brioche e caffè latte tutti a casa, con tante cose da raccontare e un entusiasmo puro che in un mondo sempre più virtuale mette fiducia per un'umanità che resti autentica attraverso queste nuove generazioni . Ma anche attraverso queste belle iniziative: "È solo l'inizio di una serie di eventi culturali estivi che stiamo per presentare- ha aggiunto Graziano Urbano -e che abbiamo elaborato e immaginato proprio per offrire alla città un'estate che non sia fatta soltanto di mare e locali ma anche di proposte interessanti e intriganti, sia per piccoli che per grandi" . Soddisfatti e lieti della riuscita dell'evento la presidente della fondazione seca, Isabella Ciccolella e Natalino pagano, forti sostenitori di questo genere di iniziative che coinvolge i bambini e le loro famiglie e che sta confermando sempre più il ruolo del Polo Museale come una fucina di creatività e non una sterile sede espositiva.