Giornate Europee del Patrimonio, visite guidate al Polo Museale di Trani

Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), con lo scopo di far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.Il tema italiano delle GEP 2024 "Patrimonio in cammino" riprende lo slogan europeo "Routes, Networks and Connections", scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità.Se visto da vicino, tutto ciò che ci circonda può dirci qualcosa sul tema del "Patrimonio in cammino": il paesaggio storico; le città e i villaggi, con le loro case, palazzi, edifici religiosi, spazi pubblici; le realtà rurali e gli stabilimenti produttivi; i luoghi di approdo, di sosta, di passaggio; le vie di comunicazione; i confini, i sistemi di difesa; la diffusione di costumi e tradizioni, pratiche agricole, tecniche artigianali e artistiche, nuove tecnologie, prodotti digitali. I manufatti e le opere d'arte conservati nei musei o presenti nella quotidianità sono testimoni di questi scambi e della circolazione di saperi.La Fondazione S.E.C.A. organizza nell'ambito delle due giornate visita guidata al mattino alle ore 11:00, interessando il Museo Diocesano e successivamente il Museo della macchina per scrivere a Palazzo Lodispoto.Per info e prenotazioni tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it