Polo Museale regolarmente aperto a Ferragosto

Il Polo Museale resterà regolarmente aperto per questa settimana di Ferragosto fino a domenica 18 agosto, tutti i giorni:ore 9:30-13:00ore 16:00-19:00.In Corte potrete visitare la mostra su Cesare Fracanzano, artista pugliese del '600. Nella ex Sinagoga Scola Grande - Museo di storia ebraica la mostra "La notte dipingevo quadri rossi" di tre artisti ebrei polacchi, Jacob Vassover, Samuel Shmutler e Simcha Nornberg, le cui opere inquadrano scene di vita domestica e religiosa, animate da un desiderio di normalità dopo il dramma vissuto nei campi di concentramento.Aperte regolarmente le sezioni del Museo Diocesano e del Museo della macchina per scrivere.