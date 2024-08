Cinema Fuori Museo-Esterno Trff, la rassegna cinematografica di Fondazione Seca

"Cinema Fuori Museo – Esterno TRFF", rassegna cinematografica gratuita dal 29 agosto al 7 settembre organizzata in partnership da Fondazione S.E.C.A. e TraniFilmFestival, propone alla cittadinanza piacevoli serate dedicate alla settima arte nella suggestiva Piazza Mons. Addazi nei pressi della Cattedrale, da sempre meta unica e suggestiva.Tre appuntamenti di fine agosto (29/30/31) e altrettanti nei primi giorni di settembre (5/6/7) connotano a Trani il debutto di un evento indirizzato a un pubblico eterogeneo negli scampoli di estate 2024.Cultura, intrattenimento ed emozione gli elementi portanti di una programmazione sapientemente curata da Isabella Ciccolella (Presidente Fondazione S.E.C.A.), in tandem con Beppe Sbrocchi (Direttore Artistico TRFF), entrambi proiettati nella promozione di manifestazioni tese ad ampliare il raggio d'azione progettuale di realtà artistiche e formative del territorio.Lo slogan dell'iniziativa "It's movie time!" ben si coniuga con sensazioni dettate dalla visione di un cinema "Open Air", incorniciato da cielo, mare e bellezze storiche e architettoniche.Ecco il calendario della rassegna:"Cinema fuori Museo – Esterno TRFF" 29 agosto-7 settembre 2024 - Ingresso gratuito - Inizio proiezioni ore 20.30Giovedì 29 agosto "Anatomia di una caduta" di Justine Triet (Francia 2023)Venerdì 30 agosto "Mon Crime – La colpevole sono io" di Francois Ozon (Francia 2023)Sabato 31 agosto "Dungeons & Dragon – L'onore dei ladri" di Jonathan Goldstein J. Francis Daley (USA 2024)Giovedì 5 settembre "Ultima notte a Soho" di Edgard Wright (UK – USA 2021)Venerdì 6 settembre "The last duel" di Ridley Scott (USA 2021)Sabato 7 settembre "Frankstein Junior 50^" di Mel Brooks (USA 1974)Info tel. 0883 582470 (in caso di pioggia o maltempo le proiezioni si terranno nella Sala Conferenze del Polo Museale – Museo Macchina per Scrivere).