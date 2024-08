Cesare Fracanzano e la pittura pugliese del '600: da domenica la mostra al Polo Museale

La Fondazione S.E.C.A., per la rassegna estiva "Fuori Museo 2024 – 9° edizione", presenta un'unica e imperdibile mostra sul grande artista nativo di Bisceglie, Cesare Fracanzano al Polo Museale Diocesano di Trani.Nella Corte saranno esposti tre dipinti, tra cui due grandi pale d'altare, "Educazione della Vergine" e "Sant'Andrea Avellino" (prima metà del XVII sec.), ed il rarissimo "San Pietro penitente" (1628-29), per gentile concessione dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, portate per la prima volta alla fruizione di turisti, studiosi ed appassionati di arte.Le tre opere rappresentano tutto il manierismo di Cesare Fracanzano, il quale è l'autentico specchio della società del suo tempo, una società segnata dalla Controriforma e legata a temi da essa imposti, dalla difesa dei Sacramenti alle nuove devozioni seicentesche. Un'eccezionale occasione per approfondire la conoscenza di uno degli artisti più interessanti del panorama artistico pugliese del '600.Ad illustrare i momenti salienti della storia e dell'identità di Fracanzano sarà il prof. Ruggiero Doronzo, Dottore di Ricerca e già Professore di Storia dell'Arte Regionale presso l'Università di Bari Aldo Moro. L'incontro inaugurale si terrà l'11 agosto alle ore 18:00 nella Corte del Polo Museale. Una particolare attenzione verrà data ad alcuni dei momenti più rappresentativi della vita dell'artista grazie all'intervento di Graziano A. Urbano, Direttore del Polo Museale Diocesano (Fondazione S.E.C.A.).Gli orari di apertura del Polo Museale: dal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Apertura regolare anche nella giornata di Ferragosto. La mostra è fruibile fino al 31 agosto. Ingresso in Corte gratuito.Per informazioni: Tel. 0883.58.24.70 – email. info@fondazioneseca.itL'Ufficio StampaFondazione S.E.C.A.