Liliana Bellavia chiude il ciclo d'incontri "Relazioni" a Palazzo Beltrani

Chiude il fortunato ciclo di incontri REL-AZIONI Liliana Bellavia. Un gradito ritorno quello della psicoterapeuta, psicologa forense e docente che aveva inaugurato lo scorso 24 febbraio la serie di cinque appuntamenti a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani con professionisti, terapeuti ed esperti sulla complessità del mondo delle "relazioni" e della loro importanza nella vita di ciascuno di noi, partendo dall'assunto dichiarato da Aristotele già nel IV secolo a.C. nella sua opera 'Politica' che "l'uomo è per natura un animale sociale".Uno spazio di confronto aperto su alcuni temi per riuscire a leggere l'evoluzione dei legami e la crisi degli stessi nella società contemporanea, ridando voce al bisogno di "relazioni" sane.Precarietà dei rapporti interpersonali e deriva dei legami, anche di quelli familiari, permeano il nostro tempo, declinandosi in varie situazioni problematiche e costellazioni psicopatologiche rispetto alle quali la nostra società ha, ancora più di prima, un estremo bisogno di decodifica e di corretta interpretazione, ma anche di "azioni" concrete.Dopo il successo degli incontri di febbraio e marzo, segnati da un'incredibile partecipazione quantitativa, qualitativa ed emotiva, anche sui canali social di Palazzo delle Arti Beltrani, ci aspetta la conclusione del sequel di "Rel-azioni", gli altri due appuntamenti di aprile pensati in strettissima continuità con quelli precedenti.Liliana Bellavia, dopo aver approfondito il tema della 'Psicopatologia dei legami affettivi', torna con la sua lectio 'La famiglia tra "normalità" e patologia', a partire dalle ore 18: 00.La famiglia, con la sua intricata rete di legami, di alleanze e di contrasti, rappresenta il contesto socio-culturale fondamentale per lo sviluppo degli attaccamenti e delle identità degli individui che ne fanno parte. Utilizzando una chiave di lettura sistemico-relazionale, Liliana Bellavia analizzerà i comportamenti, le interazioni, gli equilibri e le trasformazioni che concorrono a definire (e a distinguere) un sistema familiare funzionale da uno disfunzionale e patologico.La psicoterapeuta, psicologa forense e insegnante Liliana Bellavia da anni si occupa di prevenzione del rischio psicopatologico e del mondo emotivo dei bambini, pubblicando su riviste specialistiche per Armando Editore e Laterza. Attenta ai temi dell'epigenetica, ha partecipato negli ultimi anni a convegni di studio sul ruolo che l'ambiente gioca sui comportamenti e sul benessere delle persone.L'Ingresso è libero. La prenotazione è consigliata a causa dei posti limitati. Per l'ultimo incontro di Rel-azioni del 27 aprile con la psicoterapeuta Liliana Bellavia 'La famiglia tra "normalità" e patologia' il link al quale prenotarsi è: https://tinyurl.com/22f9m8dnInfo: https://www.palazzodelleartibeltrani.it/event/rel-azioni-il-sequel/.