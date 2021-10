Social Video 1 minuto Circolo Dino Risi, intervista a Lorenzo Procacci Leone

Dodicesimo Ciak per il Circolo del Cinema "Dino Risi": inaugurata la nuova stagione, con una rèunion di soci vecchi e nuovi, appassionati e resistenti al di là della pandemia e degli spazi, animati dalla passione che Lorenzo Procacci Leone riesce a trasmettere non solo per pellicole ma anche per note jazz, per pagine di libri, per recitazioni e dialoghi, ultimo baluardo di incontri culturali con ospiti attesi ed inattesi, che in questi dodici anni hanno solcato il civico 26 di via Ciardi.Una nuova programmazione per i soci, sempre nel rispetto delle norme in tutti i sensi, ed il Circolo del Cinema "Dino Risi" riapre il sipario. L'unico in questa città. Buio in sala. Si comincia.