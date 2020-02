Ill giornalista e scrittore Luca Serafini presenta il suo nuovo romanzo “Lady Stalker”

Giovedì 13 febbraio, ore 19:00, presso il Circolo del Cinema Dino Risi (v. Ciardi, 26), il giornalista e scrittore Luca Serafini presenta il suo nuovo romanzo "Lady Stalker" (Albatros editore). La storia è quella vera di Betsy Stawnton, una vecchietta (nata negli anni 20 del secolo scorso), che vive a Talybont (Cardigan Bay) in Galles, paese tranquillo e turistico di poche anime, in cui tutti sanno tutto di tutti e regna quella patina conformista tipica di una certa provincia. La donna ha avuto un'infanzia difficile, prima di quattro fratelli rimasti orfani molto presto e cresciuti in un istituto retto da una disciplina durissima, al limite del sadismo. Ormai ottantenne, Betsy riceve in eredità dalla sorella 400.000 sterline e decide di ripartire questa somma – seppure il testamento la indicasse come unica beneficiaria – in parti uguali tra lei e gli altri due fratelli, persi di vista. Grazie a una intervista a un giornale locale, risale a una nipote (figlia della terza sorella adottata) e al fratello Wade, che finisce col reclamare la metà dell'eredità e non quel terzo che, nell'idea di Betsy, gli sarebbe spettato. Per fargli cambiare idea, Betsy decide di compiere una serie di azioni eclatanti, in violazione della legge, finendo per subire una condanna per stalking.Volto noto della televisione, commentatore sportivo carissimo ai tifosi del Milan, Luca Serafini è nato a Milano il 12 agosto 1961. Dopo essersi occupato di cronaca nera per i quotidiani di Brescia e Bergamo già in età scolare, è passato alla sua passione originaria: il calcio. Autore di libri e programmi radiotelevisivi di successo, ha lavorato per SportMediaset per ventisei anni. Ha pubblicato due romanzi, "Soianito" e "La rivoluzione di Giuseppe". Ha curato le biografie di Maurizio Mosca, Andry Shevchenko, Martina Colombari e pubblicato una raccolta umoristica con Diego Abatantuono, "Calcinculo". Conduce con Giorgia Palmas il prepartita e il postpartita dei matches del Milan sul canale ufficiale della squadra rossonera.Introduce e coordina Vito Santoro.Ingresso libero.