Acqua e limone: i potenziali effetti collaterali che non conosci

È sempre più in crescita l'utilizzo di acqua e limone come bevanda energizzante, dimagrante e tonificante, ma nonostante il limone possieda diverse proprietà positive, come l'elevato contenuto di vitamina C e di antiossidanti, nonostante faciliti la digestione ed abbia un effetto diuretico e drenante, un consumo regolare ed eccessivo di acqua e limone potrebbe avere alcuni effetti collaterali. Il pH acido dell'acqua e limone, così come quella di molte altre bevande, a contatto con i denti, se consumata regolarmente, potrebbe promuoverecon conseguente aumentata sensibilità dei denti nei confronti dei cibi troppo caldi o troppo freddi. Un consiglio per limitare, a lungo andare, questo effetto è prevenire il contatto con i denti, bevendo con una cannuccia.Un consumo regolare di acqua e limone potrebbe causare o peggiorare una condizione preesistente di, oltre che grazie al contenuto elevato di Vitamina c e di antiossidanti, l'acqua e limone è nota per le sue proprietà diuretiche, e un consumo regolare e in grandi quantità potrebbe causare, che, a lungo andare, potrebbe disidratare l'organismo. Il consiglio è sempre quello di non esagerare nelle quantità.In conclusione, l'acqua e limone possiede ottime proprietà, ma un consumo regolare ed eccessivo, prolungato nel tempo, potrebbe causare spiacevoli effetti collaterali, e questo soprattutto nei soggetti con elevata sensibilità a livello gastrico. L'organismo possiede già finissimi meccanismi di regolazione per quanto riguarda l'eliminazione delle tossine, e non sarà sicuramente l'acqua e limone a migliorare questi processi.