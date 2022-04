Acqua e limone, mito o realtà?

È sempre più in crescita l'utilizzo di acqua e limone come bevanda energizzante, dimagrante e tonificante. Acqua e limone al mattino aiuta il sistema immunitario e rivitalizzare la pelle, infatti il succo di un limone contiene dai 30 ai 50 mg di vitamina C e 140 mg di potassio. Bere acqua tiepida e limone a digiuno appena svegli aumenta l'assorbimento di queste vitamine e minerali, che sono in grado di dare una spinta al sistema immunitario, aiutandone il corretto funzionamento, ed aumentare la produzione di collagene, migliorando l'elasticità della pelle grazie alla presenza di vitamina C. In alcuni soggetti permette un miglioramento della digestione, comporta un miglioramento dello stato di idratazione e può dare una sensazione energizzante e di diminuzione del gonfiore, anche se l'effetto diuretico e drenante dell'acqua e limone non è mai stato dimostrato da studi scientifici.Non porta nessun effetto dimagrante, soprattutto se viene abbinato a sedentarietà e ad un iter alimentare squilibrato e ricco di alimenti infiammatori e calorici. Mentre in un contesto di stile di vita sano e buone abitudini alimentari assume un ruolo di bevanda dissetante e rinfrescante, al pari di estratti e centrifugati.Inoltre un consumo regolare ed eccessivo di acqua e limone potrebbe portare ad alcuni effetti collaterali. Il pH acido dell'acqua e limone, così come quella di molte altre bevande, a contatto con i denti, se consumata regolarmente, potrebbe promuovere l'erosione dello smalto dentale con conseguente aumentata sensibilità dei denti nei confronti dei cibi troppo caldi o troppo freddi. Un consiglio per limitare questo effetto è prevenire il contatto con i denti, bevendo la bevanda con una cannuccia. Potrebbe causare o peggiorare una condizione preesistente di reflusso gastroesofageo o gastrite. Inoltre il limone, così come tutti gli alimenti contenenti vitamina C, determina un miglioramento dell'assorbimento del ferro, che se risulta però essere in eccesso si deposita nei tessuti provocando infiammazione, mentre potrebbe essere utile nel soggetto affetto da anemia sideropenica (carenza di ferro).In conclusione, l'acqua e limone possiede ottime proprietà, ma un consumo regolare ed eccessivo, prolungato nel tempo, potrebbe causare spiacevoli effetti collaterali, e questo soprattutto nei soggetti con elevata sensibilità a livello gastrico. Il consiglio è quello di non esagerare con le quantità e di assumerlo senza pretese o speranze, forzandosi nel bere ogni giorno acqua e limone.