Allergia al nichel, cosa mangiare

Sempre più diffusa è l'allergia al nichel, come confermano i dati statistici, e di conseguenza divengono più importanti gli accorgimenti alimentari. Prima di affrontare la dietetica, è bene precisare che l'allergia al nichel può presentarsi con sintomatologia varia, dermatologica e gastroenterologica. La diagnosi si basa sull'utilizzo del patch test, ovvero un esame che prevede che venga posto un "cerotto" contenente nichel sulla cute del paziente ed in seguito alla rimozione dopo 48-72 ore si valuta la risposta cutanea.Da un punto di vista nutrizionale questa categoria di pazienti trova sollievo nel diminuire l'intake dietetico di nichel, perciò ora vi elenco gli alimenti con un più basso tenore di nichel:Cereali e farine raffinateLatticini e yogurtUova patateCeciAlcune specie itticheAlcune verdure: Zucchine, Peperoni, melanzane, cetrioli, bietole, radicchio, scarolaAlcuni frutti: banana, albicocca, melone, anguria, albicocca, arance, mele, fragole, ciliegiaI cibi ad alto tenore di nichel sono i seguenti:CacaoLegumiFrutta seccaCipolla e aglioPomodoriSpinaciPesce azzurroMolluschiCereali integraliFunghiSemiAlcuni frutti: uva, prugne, pera, mirtilli, lamponiMaisGrano saracenoLa contaminazione da nichel è estremamente frequente, in quanto è utilizzato per la produzione di acciaio inossidabile, molto presente nella composizione di attrezzature per il trattamento degli alimenti e per contenitori. Oltre a ciò si riscontra nell'industria cosmetica, è usato nella gioielleria e bigiotteria, componenti metalliche, detersivi e saponi… Inoltre il contenuto di nichel nel terreno è estremamente variabile, perciò anche alimenti che tendenzialmente hanno un livello più basso del minerale se coltivati in un terreno che ne contiene molto potranno essere meno tollerati da chi è allergico al nichel. Troverete alcune differenze e variabilità in base alla fonte bibliografica di riferimento, questo è dovuto al fatto che non è definita una concentrazione soglia rispetto al quale un alimento può essere definito "ad alto tenore" di nichel.