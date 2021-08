Dormire poco e kg di troppo

Il sonno è un processo fisiologico regolato dai ritmi circadiani, ovvero un complesso sistema di orologi biologici che regolano le funzioni metaboliche nelle 24 ore.Sono diversi gli ormoni che influenzano il sonno;il cortisolo che determina la capacità dell'organismo di rispondere ad uno stress, pertanto i suoi livelli dovrebbero essere bassi nelle ore notturne;la leptina, ormone che blocca lo stimolo della fame, la grelina, ormone che stimola l'appetito, il GH (ormone della crescita) favorisce la mobilizzazione e l'utilizzo dei grassi.Molto spesso, soprattutto in estate, si tende a dormire meno e a stravolgere il normale ritmo circadiano, e tutto ciò determina un aumento di peso.Ebbene sì, dormire poco ci fa mangiare molto più del necessario! In particolare, carenze di sonno determinano un aumento dell'ormone grelina, prodotta durante la veglia, che porta ad un aumento dell'appetito e del desiderio di consumare quantità eccessive di cibo spazzatura e zuccheri. Sempre la carenza di sonno determina una diminuzione della leptina, prodotta durante il riposo notturno, che agisce bloccando lo stimolo della fame.Il deficit di sonno porta ad assumere in media il doppio dei grassi e più di 300 calorie aggiuntive al giorno.Ricordatevi di garantire al vostro corpo una buona dose di sonno, che possiamo considerare un nutriente essenziale per la vostra salute.