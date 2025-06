Idratazione e salute cardiovascolare

Idratazione e salute cardiovascolareL'idratazione rappresenta un tassello importante nella promozione della salute generale, e soprattutto nel periodo estivo, uno stato di ipoidratazione può influenzare le funzioni vascolari, la regolazione della pressione arteriosa e la salute cardiaca nel lungo periodo.L'ipoidratazione si verifica quando c'è una perdita acuta o cronica di acqua corporea, per diverse cause, come restrizione idrica, esercizio fisico intenso, stress termico e uso di diuretici. In risposta, l'organismo attiva meccanismi compensatori come aumento della sete e della ritenzione idrica.Una delle evidenze più preoccupanti è che bassi livelli di assunzione cronica di acqua sono stati associati a un aumento del rischio di eventi cardiovascolari e l'assunzione insufficiente di acqua è correlata a obesità e malattie cardiovascolari.L'ipoidratazione cronica è considerata un possibile fattore patogenetico per ipertensione, tromboembolia venosa, ictus e infarto.A livello vascolare, uno degli effetti principali dell'ipoidratazione è l'aumento dell'infiammazione endoteliale, infatti la letteratura scientifica sottolinea che la restrizione idrica porta l'aumento delle lesioni aterosclerotiche, dello spessore delle pareti delle arterie coronarie e la compromissione della vasodilatazione cutanea, importante per la termoregolazione.L'ipoidratazione acuta provoca un aumento della vasopressina (AVP), dell'angiotensina II e dell'endotelina-1 — tutti fattori associati a vasocostrizione e disfunzione endoteliale.In particolare, vasopressina (AVP) e angiotensina II promuovono lo stress ossidativo e la disfunzione vascolare, con impatti negativi anche a livello cerebrale, contribuendo al declino cognitivo osservato durante l'ipoidratazione.Da un punto di vista pressorio l'ipoidratazione acuta è associata a un aumento dell'attività del sistema nervoso simpatico, con aumento della frequenza cardiaca e dell'attività simpatica per mantenere la pressione, ma con potenziali rischi di sincope nei soggetti più vulnerabili, in particolare donne e anziani.Durante l'attività fisica, l'ipoidratazione compromette il flusso sanguigno muscolare e richiede una maggiore attivazione simpatica per compensare la ridotta gittata cardiaca. Ciò si traduce in una risposta pressoria esagerata, associata a maggior rischio di ipertensione futura.In conclusione è importante idratarsi, poiché anche una lieve ipoidratazione può compromettere la funzione vascolare, aumentare l'infiammazione, alterare la regolazione della pressione arteriosa e peggiorare la tolleranza ortostatica e lo sforzo fisico. In un contesto in cui l'assunzione idrica è spesso trascurata, queste evidenze suggeriscono che una corretta idratazione quotidiana potrebbe essere una strategia preventiva importante nella lotta contro le malattie cardiovascolari.