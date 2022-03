Il cortisolo, l'ormone dello stress

Lo stress è una serie di cause e stimoli, interni ed esterni, che portano un perturbamento dell'equilibrio psico-fisico. L'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) modula nel nostro organismo la capacità di adattamento a questi stimoli e, in particolare, uno stimolo che determina una condizione di stress induce la produzione ed il rilascio di cortisolo, noto anche come "ormone dello stress"., in risposta ad un evento acuto induce un aumento della gittata cardiaca , aumento della glicemia riduzione delle difese immunitarie e diminuzione della sintesi di collagene, della matrice ossea e del tessuto muscolare, accelerando l' osteoporosi e/o la sarcopenia (perdita di massa muscolare).In risposta ad uno stimolo cronico, il cortisolo, promuove l'accumulo di trigliceridi nel tessuto adiposo, con incremento del grasso viscerale, induce stimolazione del comportamento alimentare. Da ciò si evince come lo stress sia fortemente correlato a sovrappeso ed obesità, infatti, generalmente, il soggetto stressato tende ad aumentare l'introito di cibo, preferendo i cibi "comfort", ovvero ricchi di grassi e zuccheri. A supporto di ciò, viene riportato uno studio del 2017 in cui si è valutata la correlazione tra stress, livelli di cortisolo ed incremento del BMI. Questa ricerca ha coinvoltoPer misurare lo stress cronico di ciascun individuo, gli esperti hanno usato il 'test del capello', prendendo due centimetri di capello vicino al cuoio capelluto e misurando, il livello di cortisolo lungo i due cm di capello è indicativo dello stress che l'individuo ha vissuto negli ultimi due mesi). Essi hanno scoperto che le persone che avevano più alti livelli di cortisolo presenti nei capelli tendevano ad avere misurazioni circonferenza vita più grandi, erano più pesanti, e aveva un indice di massa corporea più elevato ().Da un punto di vista nutrizionale, studi scientifici hanno dimostrato che il cortisolo viene secreto in misura maggiore quando la dieta è ricca in proteine, ecco perché regimi dietetici iperproteici portano ad un aumentato stress e nervosismo. Anche un eccesso di carboidrati ad alto indice glicemico porta ad un aumento del cortisolo: se le proteine stimolano direttamente la produzione di cortisolo, i carboidrati agiscono invece indirettamente (determinano un aumento di insulina, che a sua volta va ad aumentare il cortisolo). Quest'evidenza fa pendere nuovamente la bilancia a favore di una dieta a basso carico glicemico, che risulta essere la più benefica per la nostra salute. Sarebbe utile aumentare l'apporto di verdura e frutta di stagione, di pesce, cereali e legumi, cioè seguire un regime alimentare di tipo mediterraneo. Jackson Sarah E., Kirschbaum C., Steptoe A.23 February 2017