Integratori alimentari, attenzione agli acquisti

E' consigliato un consulto medico per accertare l'assenza di controindicazioni (incluse possibili interazioni con altri integratori o farmaci assunti contemporaneamente).

Accertarsi delle relative controindicazioni, se non specificate richiederle al produttore.

Verificare la presenza dell'integratore nell'elenco dei prodotti notificati al ministero della sanità.

Verificare l'assenza di allergeni o di sostanze verso le quali si è intolleranti. Se non specificate, richiedere al produttore le certificazioni relative alle materie prime utilizzate.

Controllare il prezzo o l'offerta: un prezzo troppo basso può essere indice di scarsa qualità del prodotto e/o materie prime di partenza; inoltre è opportuno valutare il quantitativo di principio attivo presente.

Il mondo del commercio offre una grande selezione di prodotti per la cura del corpo, dei capelli, per il dimagrimento etc.; infatti, soprattutto su internet è facile imbattersi in messaggi pubblicitari relativi ad integratori dalle proprietà miracolose e curative. Si tratta ovviamente di messaggi contrari alla legge e in genere dannosi. Molti integratori dimagranti, ad esempio, vengono descritti come la soluzione ideale per una perdita di peso facile, veloce e senza sforzi, avvalorandone l'immagine con testimonianze di utenti o le classiche fotografie "del prima e dopo". Secondo la legislatura ad un integratore non possono essere attribuite proprietà terapeutiche e/o curative, e a tal proposito non deve essercene neppure riferimento. Inoltre è opportuno sottolineare che un integratore non è assolutamente privo di effetti collaterali, soprattutto se l'assunzione avviene da parte di un soggetto in trattamento e/o in condizioni cliniche particolari.Prima di acquistare un integratore: